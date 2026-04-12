Jornada de cine gratuito llega a San Miguelito para visibilizar la salud mental y los derechos de niños, niñas y adolescentes

La proyección de "Olivia y el Terremoto Invisible" reunió a cientos de residentes en el Complejo Deportivo de Torrijos Carter, en una iniciativa impulsada por IFF Panamá, la Alcaldía de San Miguelito y UNFPA.

San Miguelito/Cientos de residentes de San Miguelito asistieron el pasado 11 de abril a una jornada de cine al aire libre en el Complejo Deportivo de Torrijos Carter, donde se proyectó gratuitamente la película animada "Olivia y el Terremoto Invisible".

La actividad, organizada por la Fundación Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá), la Alcaldía de San Miguelito y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), buscó abordar temas de salud mental, resiliencia y derechos de la niñez y adolescencia a través del lenguaje cinematográfico.

La proyección forma parte de un plan piloto que pretende llevar el cine más allá de sus sedes habituales para acercarlo a las comunidades, generando espacios de reflexión sobre el bienestar emocional de los jóvenes panameños.

Durante la actividad, Edith Castillo Nuñez, representante nacional del Unfpa en Panamá, destacó la importancia de visibilizar realidades que a menudo permanecen ocultas: "Desde UNFPA creemos que lo invisible también importa. Hoy, al igual que Olivia, muchas niñas, adolescentes y jóvenes en Panamá enfrentan cambios profundos que no siempre se ven: la ansiedad, la incertidumbre, la violencia, el embarazo o la exclusión".

Según el Censo de Población y Vivienda 2023, en San Miguelito residen 280.777 personas. Detrás de esta cifra, 769 niñas y adolescentes entre 10 y 19 años se convirtieron en madres, y más de la mitad enfrenta además la barrera de la pobreza. "Estas adolescentes están viviendo su propio 'terremoto'. Un embarazo temprano es una trayectoria de vida que cambia, es un sueño que se pone en pausa", señaló Castillo Nuñez.

Durante la jornada, jóvenes usuarios de los Servicios de Salud Amigables y de Calidad para Adolescentes participaron activamente en la actividad.

Estos espacios, impulsados por el Ministerio de Salud con acompañamiento del Unfpa, ofrecen atención integral, confidencial y gratuita para prevenir embarazos, violencia y tabaquismo, además de promover la salud mental. San Miguelito cuenta con cinco centros de salud que brindan estos servicios especializados: Amelia Denis de Icaza, Cerro Batea, Valle de Urracá, Torrijos Carter y el Policentro de San Isidro.

Sobre la película

"Olivia y el Terremoto Invisible" narra la historia de una niña de 12 años que experimenta "terremotos" emocionales tras mudarse a una nueva ciudad. La cinta utiliza la animación como metáfora visual para retratar con sensibilidad la transición a la adolescencia y las heridas emocionales que no siempre son evidentes para los adultos.

La obra invita a reflexionar sobre la importancia del acompañamiento emocional y la resiliencia, recordando que algunos sismos, aunque no derriben paredes, pueden transformar por completo el mundo de quien los experimenta.

Con esta iniciativa, San Miguelito demuestra que el arte y la cultura pueden ser herramientas poderosas para sanar "terremotos invisibles" y garantizar que nadie se quede atrás. La actividad concluyó con un llamado a la acción colectiva para proteger los derechos y el bienestar emocional de la niñez y adolescencia panameña.