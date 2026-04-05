Domingo de Resurrección: Ulloa llama a abrir los sepulcros de la corrupción, la violencia y la indiferencia

En su mensaje de Pascua, José Domingo Ulloa, llamó a vivir la resurrección como un cambio real en la vida personal y en la realidad de Panamá, dejando atrás el miedo, la indiferencia y la falta de esperanza.

Ciudad de Panamá/El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, centró su mensaje de Domingo de Pascua en un llamado directo a la transformación personal y social del país, al afirmar que “Panamá no necesita discursos vacíos, sino una urgencia real de cambio”.

Durante la eucaristía celebrada en la Catedral Basílica Santa María la Antigua, en el marco de los 230 años de su consagración, Ulloa subrayó que la resurrección de Cristo “no es un símbolo ni un recuerdo”, sino un hecho que debe impactar la vida cotidiana de los creyentes.

“El mensaje de Pascua es claro, Cristo ha resucitado y nada es igual”, expresó el arzobispo, quien advirtió que sin este acontecimiento “la fe perdería su sentido”.

En su homilía, Ulloa se refirió a la realidad del país, señalando problemáticas como la indiferencia social, la corrupción y la violencia. Afirmando que estos son “sepulcros” que deben abrirse para recuperar la esperanza en el país.

“Tenemos que preguntarnos cuáles son las piedras que están cerrando nuestra sociedad: el miedo, el egoísmo, la impunidad y la división”, sostuvo.

Ulloa también exhortó a los panameños a dejar atrás el pasado y el temor, y a asumir una actitud activa frente al cambio. “La resurrección comienza en cada uno. Cuando alguien decide hacer el bien, la piedra empieza a rodar”, indicó.

El arzobispo insistió en que la fe debe reflejarse en acciones concretas y en la vida pública. “Un cristiano no puede vivir de espaldas a la verdad ni acomodarse a lo incorrecto. La fe no es un adorno, es un criterio de vida”, afirmó.

Finalmente, reiteró que la celebración de la Pascua representa una oportunidad para renovar el compromiso como sociedad y como Iglesia, con una visión de esperanza y transformación basada en la resurrección de Cristo.