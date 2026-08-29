Jóvenes de Colón buscan oportunidades de empleo en primera Expo Juventud

Alrededor de 200 jóvenes participaron en la primera Expo Juventud, realizada en el sector de Colón 2000, en la provincia de Colón, donde tuvieron la oportunidad de acercarse a empresas en busca de personal y participar en entrevistas de trabajo.

De acuerdo con los organizadores y los propios participantes, la actividad representó una importante oportunidad para aquellos jóvenes que buscan ingresar al mercado laboral. Uno de los principales requisitos solicitados por varias de las empresas fue contar con un nivel intermedio de inglés.

Los jóvenes destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, especialmente para quienes enfrentan dificultades para conseguir empleo por falta de experiencia o por no haber culminado sus estudios. Aseguraron que existe talento y capacidad en la juventud colonense, pero que necesitan que se les abran más puertas para demostrarlo.

Los participantes pidieron que actividades como esta se realicen con mayor frecuencia, ante la falta de oportunidades laborales que enfrentan muchos jóvenes en la provincia.

Con información de Néstor Delgado