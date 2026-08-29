Jóvenes panameños enfrentan retos en empleos y educación

En 2023, el desempleo entre jóvenes de 15 a 29 años alcanzó el 15.4%, frente al 5.8% nacional.

En el marco del Día Internacional de la Juventud, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, junto a organizaciones sociales y universidades, realizó el foro “Contextos Diferentes, Aspiraciones Comunes”, para analizar los principales desafíos de la juventud panameña.

Uno de los temas centrales fue el aprovechamiento del bono demográfico, una oportunidad para impulsar el desarrollo del país mediante inversiones en educación, empleo, salud y formación de los jóvenes.

Las cifras reflejan importantes brechas. En 2023, el desempleo entre jóvenes de 15 a 29 años alcanzó el 15.4%, frente al 5.8% nacional. Es decir, 54 de cada 100 desempleados en Panamá son jóvenes.

Además, en áreas rurales y comarcales, más del 70% de los jóvenes trabajadores no agrícolas están en la informalidad, sin contrato escrito, salario mínimo ni acceso a la Caja de Seguro Social.

Otro dato señala que el 17.2% de los jóvenes no estudia ni trabaja, mientras que cerca de 120 mil niños y adolescentes entre 4 y 17 años están fuera del sistema escolar.

Durante el encuentro, autoridades y representantes estudiantiles destacaron la necesidad de incorporar la perspectiva de los jóvenes en las políticas públicas y convertir estas brechas en acciones concretas.

El llamado es a invertir en las nuevas generaciones para que el bono demográfico se traduzca en mayores oportunidades y desarrollo para Panamá.