Juan Diego Vásquez hace balance sobre fin del quinquenio de la actual Asamblea

Ciudad de Panamá/El diputado por libre postulación Juan Diego Vásquez hizo un balance del último quinquenio de la Asamblea Nacional, el cual finaliza sesiones hoy martes 30 de abril.

Vásquez señaló que la Asamblea Nacional, que finaliza hoy su período 2019-2024, dejó mucho por hacer y que se alejó de las realidades de los panameños.

Yo creo que la Asamblea deja mucho que decir todavía, creo que es el primer Órgano del Estado y que debe representar con mucha más realidad lo que siente el panameño" — Juan Diego Vásquez - Diputado por libre postulación de la Asamblea Nacional

Vásquez señaló que durante cinco años insistió en buscar cambios a lo interno de la Asamblea, y que no pudo lograr cosas como que diputado que no asista a Órgano Legislativo no cobra,

"Me voy de la Asamblea y no pude insistir en que los diputados que no van, no cobren, pese a que poco, más que nunca han faltado. No lo pudimos lograr", expresó Vásquez.

Sobre su futuro político, Juan Diego Vásquez no lo tiene definido y que dependerá de los resultados de las próximas elecciones generales del 5 de mayo.

Vásquez no se postuló para reelegirse como diputado del circuito 8-2, en el distrito de San Miguelito.

