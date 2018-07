Caso Martinelli terminará en 'sentencia condenatoria', según víctima de 'pinchazos'

Así aseguró este lunes 23 de julio en una entrevista en Noticias AM, donde consideró que Martinelli y su equipo legal buscan evitar entrar al fondo del cuadernillo porque "ahí están todos los testimonios del personal del Consejo de Seguridad que vinculan al exmandatario".

Apuntó que el equipo político de Martinelli también está actuando, con el fin de desacreditar a los afectados por los "pinchazos" y hacerles ver como los victimarios.

Doens además confirmó que la defensa, asesores y familiares del expresidente, se han aproximado para un posible acuerdo de pena, pero aclaró que los querellantes no tienen "nada que ver" en ese arreglo.

Indicó que en unos de estos acercamientos en que participaron las víctimas y el magistrado fiscal Harry Díaz, se planteó que Martinelli tenía un cáncer terminal y deseaba pasar los últimos días de su vida en Panamá. Los querellantes pidieron un certificado de las autoridades norteamericanas, pero nunca se presentó. "Eso era pura mentira, era una farsa", dijo.

"Si se quiere un acuerdo, tiene que pedirlo la defensa. (...) Ellos quieren tantear como pueden salir mejor librados", añadió en Noticias AM. "En el momento en que [Martinelli] acepte un acuerdo, está aceptando de manera inmediata que es culpable".

Reiteró que los querellantes piden 21 años de prisión por los cuatros delitos en los que es acusado Martinelli, por lo que esperan haga frente a los señalamientos.

Al expresidente se le acusa de la presunta comisión de los delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, por seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial, contra la administración pública en la modalidad de peculado por sustracción y malversación, y contra la administración pública en la modalidad de peculado de uso.

"Él dice que es inocente, un perseguido político y que no va a haber ningún acuerdo. No hay ningún problema, sigamos", manifestó Doens. "Cuando Martinelli dice una cosa, hay que pensar en la otra. Dice que no quiere acuerdo pero cada vez que esto avanza, se descompone más. Vamos a ver si se va a mantener en su posición", expresó.

El acto judicial en el proceso de las escuchas telefónicas ilegales contra el expresidente Martinelli continúa mañana, martes a las 9:30 a.m. en el salón de audiencias del Segundo Tribunal Superior de Justicia. El fiscal Harry Díaz responderá a una serie de objeciones de la defensa sobre el escrito de acusación.