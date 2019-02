Caso Martinelli: Juez pide informe al jefe del CSN y ordena revisión de documentos médicos

El juez de Garantías accedió a la solicitud de la defensa de Martinelli en cuanto a la evaluación de los médicos que certificaron en un informe clínico privado con fecha del 26 de enero y 1 de febrero de 2019, los problemas de salud del exmandatario, ordenando evaluar esos dos informes médicos por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses adscrito al Ministerio Público (MP).

"Existe la responsabilidad que lleva a una sanción disciplinaria, y en este caso, no ha sido notificado de manera oportuna donde se encuentran los funcionarios y el informe requerido por el abogado defensor, y en razón de ello, sí se ha identificado esta afectación; ya que tienen derecho a llevar sus medios probatorios como la fiscalía y los querellantes", señaló el juez de Garantías en el caso de la negativa del Consejo de Seguridad Nacional.

Es por ello, que a petición del abogado defensor, Carlos Carrillo, con base al principio de igualdad de las partes "el tribunal ordena al señor Rolando López, recibir las notificaciones y garantizar la participación de los mismos en el tribunal de juicio y se rinda el informe solicitado y los testimoniales que se encuentran en esa institución del Estado".

Opinión de la fiscalía y los querellantes

Tras revisar los documentos médicos durante un receso de 15 minutos decretado por el juez durante la audiencia, la fiscalía cuestionó la supuesta afectación de derechos contra Martinelli aduciendo en esta ocasión sus problemas de salud.

La fiscalía destacó que este tema ya había sido pronunciado en audiencias previas, “y no puede haber afectación de derecho cuando hay control como parte de la salud del acusado y no se ha hecho solicitud hasta ahora en este acto de audiencia”.

“Ya se han dado más de 75 atenciones médicas, hasta por cortadas, y hoy me sorprende el legado que sustenta la defensa de más de 300 folios que demuestran que al acusado se le ha permitido el acceso a galenos, incluso particulares, quienes han hecho evaluaciones interesantes manuscritas”, resaltó Ricaurte González, representante de la fiscalía.

"Estas son enfermedades incurables, como lo ha dicho ya la defensa, son tratables en el reclusorio penal, donde se le ha dado atención, afirmó la fiscalía, por lo que la primera persona que está afectando su salud es el propio acusado".

Los querellantes aseguran que hay un contrasentido porque el tema de la salud es recurrente desde su llegada a Panamá.

“El tema es que la defensa no ha formulado y sustentado su petición como debe ser. De hecho, este no es el hemiciclo donde debe dirigirse la evaluación médico forense, debe dirigirse a la Dirección del Sistema Penitenciario; es decir, que esto no es un tema de un juez de Garantías, ya que estamos prácticamente en una fase de juicio oral”, sustentó David Cuevas.

En base a lo planteado por los seis querellantes legalmente constituidos en el expediente, solicitaron al juez de Garantías, rechazar de plano la solicitud de la defensa.

Más temprano

El expresidente Ricardo Martinelli, al inicio de la audiencia por supuesta afectación de derechos en el caso de las escuchas telefónicas ilegales, solicitó al juez de Garantías, Francisco Carpintero que la audiencia fuera privada y no emitida por los medios de comunicación; ya que se platearían afectaciones en su salud.

Ante esta solicitud, la fiscalía señaló que la petición era muy general y que para violentar el principio de publicidad habría que eliminarlo de esta categoría de audiencia.

Los querellantes se opusieron a la solicitud, porque no veían la necesidad de que se les impidiera a los medios de comunicación la transmisión, cuando el acusado ha solicitado que sea pública en otras ocasiones.

El juez de Garantías, Francisco Carpintero, señaló que ante la solicitud de que la audiencia se diera bajo reserva por su integridad física porque se ventilarán algunos problemas de salud; la audiencia debería ser pública, salvo excepciones previamente señaladas, por lo que el tema de debate, son las afectaciones que ya se conocen y que han sido temas de debates en otras audiencias.

Este tribunal tomando en consideración las partes en el proceso, no admite la petición del abogado defensor”, destacó el juez Carpintero, con lo cual, se negó la primera solicitud de Martinelli.

Sustentaciones de la defensa

La abogada defensora del expresidente, Jessica Canto, explicó los principales problemas de salud que aquejan a Martinelli, y solicitó, que todo fuera sustentado de manera actualizada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) adscrita al Ministerio Público, porque "el otro 50% del corazón del expresidente no va a subsistir".

“Hemos venido solicitando esto desde septiembre donde en una audiencia dijimos que se requería de la atención y evaluación del Instituto de Medicina Legal, pero el juez de Garantías, Jerónimo Mejía dijo que no estaba convencido y que seguiría meditando la decisión”, exclamó.

Según Canto, no están seguros de que el exjefe del Ejecutivo "va a resistir" la audiencia de Juicio Oral pactada para el próximo 12 de marzo.

Por otra parte, el abogado Carlos Carrillo, exigió que se ordene al Consejo de Seguridad Nacional dar respuesta y garantizar el derecho a defensa, porque ha sido violentado por el secretario general, Rolando López, quien se ha negado a recibir y dar respuesta de la explicaciones, porque las únicas notificaciones que iban a recibir son por parte de la fiscalía, cuando "todos tenemos derecho a defender", y hay una audiencia el 12 de marzo y se han hecho las gestiones.