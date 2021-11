Después de tres meses en la fase probatoria, este lunes inicia la etapa de alegatos en el juicio por el ‘caso Pinchazos’ en el que se le acusa al expresidente Ricardo Martinelli de escuchas y seguimiento ilegal contra adversarios políticos, sindicalistas y agremiados desde el Consejo Nacional de Seguridad.

Para Balbina Herrera, este es un día muy importante en este proceso que lleva cerca de siete años, considerando que el caso tiene ribetes políticos, jurídicos, nacionales e incidencia a nivel internacional, teniendo como precedente que por primera vez un expresidente fue extraditado de Estados Unidos, estuvo dos años detenido y se llega a la fase de desahogo.

Explicó que este lunes 8 de noviembre, intervendrá la fiscalía, los abogados querellantes, los abogados defensores y las víctimas que no participaron en el proceso tendrán la oportunidad de intervenir y ser escuchados por las juezas.

“A partir de esta tarde a las 2:00 p.m., se dará una hora de alegato por el fiscal, una hora de alegato por parte de la defensa, una hora de alegato por parte de los querellantes y a las víctimas se les dará 15 minutos”, detalló Herrera.

A su consideración, la noche de este lunes o mañana martes se debe culminar con esta fase y las juezas determinarán el tiempo en que darán el fallo, por lo que piensa que el juicio debe culminar esta semana, ya que está en el punto final.

Sobre el proyecto de fallo del magistrado Cecilio Cedalises, Herrera manifestó que sería primera vez que un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sería revocado por ellos mismos, y se abriría un camino donde todo aquel que se sienta afectado por la decisión de la Corte puede presentar otro fallo a través de un magistrado.

“Para nosotros, en esta recta final, ellos no pueden decir que el Presidente no fue porque nadie lo vio, o porque sí pincharon, pero él no tenía nada que ver con eso; el artículo 43 del Código Penal es muy claro ‘por decisión tuya o intermediación de otra persona’, si él no lo hizo, él era él Presidente del Consejo de Seguridad”, aseveró.

Finalizó expresando que no hay forma de escaparse de la situación que se está dando en ese juicio que está por culminar.