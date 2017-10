‘Martinelli no ha ganado una y tiene todas las de perder’: Jaime Abad

Yo veo a futuro regresando al expresidente al país y es mejor que se someta a un retorno voluntario y detenga ya este bochorno internacional. No es agradable ir a una sala de audiencia y ver a una persona esposada de manos y con grilletes en las piernas y un uniforme de presidiario. Esto no le hace bien al país, no le hace bien al mismo señor Martinelli ni a su familia”, enfatizó el abogado panameño.