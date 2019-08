Ricardo Martinelli es absuelto por caso 'pinchazos'

Martinelli fue declarado no culpable de los cargos: de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad; seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial; sustracción o malversación y peculado de uso.

El expresidente Martinelli fue puesto en libertad inmediatamente por el Tribunal de Juicio de Oral, compuesto por los jueces Roberto Tejeira, Arlene Caballero y Raúl Vergara, que decidió de forma unánime.

Martinelli salió en medio de una multitud de seguidores que llegaron hasta el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora.

El Tribunal sustentó su decisión de “no culpable”, indicando que hubo errores técnicos al momento de la investigación y que se permitió contaminación de las pruebas.

Los jueces en su fallo indicaron que al momento de recabarse las pruebas no hubo defensa y que se incluyeron pruebas que no estaban en el escrito de acusación. También señaló el Tribunal que no hubo separación de poderes.

El abogado querellante Carlos Herrera Morán indicó que es un “fallo absurdo y sin fundamento”.

Herrera Morán afirmó que presentarán los recursos correspondientes al Tribunal Superior y la Corte Suprema de Justicia.

“Esta es una decisión divorciada del derecho (…) estos jueces se apartaron de la ley”, expresó Herrera Morán.

El abogado Ernesto Cedeño consideró que el fallo indica que la fiscalía no supo probar los hechos. “Aparentemente indican que hubo violación al momento de recolectar las pruebas.