Aprehenden a exrepresentante y dos extesoreros de la Junta Comunal de El Coco de La Chorrera por presunto peculado

Las investigaciones apuntan a un posible perjuicio económico al Estado superior a los B/.181 mil por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.

Dos investigaciones por presuntas anomalías en el manejo de recursos de programas de inversión y descentralización llevaron a la aprehensión de un exrepresentante, Jorge González, y dos extesoreros de la Junta Comunal de El Coco, en un caso que involucra una posible afectación patrimonial de B/.181,661.51.

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción y con apoyo de unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), aprehendió a los exfuncionarios que ocuparon los cargos ya mencionados en la Junta Comunal de El Coco de La Chorrera, correspondientes al período 2019-2024.

Las autoridades informaron que las aprehensiones se realizaron durante diligencias desarrolladas en las provincias de Panamá Oeste y Chiriquí, como parte de una investigación por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado.

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De acuerdo con el Ministerio Público, el caso está relacionado con un supuesto perjuicio económico al Estado de aproximadamente B/.181,661.51.

Las diligencias fueron previamente autorizadas por un juez de garantías y permitieron la ubicación de diversos indicios vinculados con las investigaciones en curso.

Fondos del programa de inversión municipal bajo investigación

La investigación se originó por presuntas irregularidades en el manejo de recursos del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM) durante el período comprendido entre el 2 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2024.

Según la Fiscalía, en este expediente se investiga una posible lesión patrimonial al Estado por B/.52,838.01, fondos que estaban bajo la administración de los funcionarios ahora aprehendidos.

Entre los elementos incorporados al proceso figura un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, que detectó irregularidades en los desembolsos efectuados por la Junta Comunal de El Coco.

El informe señala que no existen documentos que respalden el uso de 147 cheques, lo que dificulta verificar el destino de esos recursos públicos.

Otro proceso por presuntas irregularidades en descentralización

La Fiscalía también mantiene abierta una segunda investigación a raíz de una denuncia presentada por la Autoridad Nacional de Descentralización, relacionada con el manejo de recursos del Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS).

En este caso, otro informe de auditoría de la Contraloría concluyó que hubo inconsistencias en los desembolsos debido a la ausencia de documentación que justificara la utilización de 324 cheques.

Según las autoridades, esta situación habría provocado una afectación económica al patrimonio estatal por B/.128,823.50.

Sumados ambos procesos, las investigaciones apuntan a un posible perjuicio total superior a los B/.181 mil.

Los aprehendidos serán puestos a disposición de un Tribunal de Garantías, donde el Ministerio Público solicitará la legalización de las aprehensiones, la formulación de cargos y la aplicación de medidas cautelares.