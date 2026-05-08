En Chiriquí dejan detenidos a cuatro hombres vinculados a cargamento de 1,320 paquetes de droga

En la diligencia, las autoridades inspeccionaron varios vehículos en los que entraron el cargamento de cocaína, además de un arma de fuego y dinero en efectivo.

El Juzgado de Garantías de Chiriquí ordenó la detención provisional de cuatro hombres, vinculados con el decomiso de un cargamento de mil 320 paquetes de clorhidrato de cocaína en el oriente de la provincia.

A estos hombres se les imputaron cargos por posesión agravada de drogas, mientras que uno de ellos también enfrentará cargos por posesión y tráfico de armas de fuego y explosivos.

El caso tuvo su origen el este 6 de mayo de 2026, durante un operativo conjunto entre la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional. En la diligencia, las autoridades inspeccionaron varios vehículos en los que entraron los 1,320 paquetes de clorhidrato de cocaína, además de un arma de fuego y dinero en efectivo.

Como resultado de la acción, se incautaron cuatro automóviles presuntamente utilizados para el transporte de la mercancía.

Durante la audiencia de control, la Fiscalía de Drogas presentó las pruebas que acreditan la participación de los detenidos en estos delitos. Tras analizar los argumentos, el juez admitió las solicitudes de la fiscalía y otorgó un plazo de seis meses para completar la investigación y realizar nuevas diligencias que permitan esclarecer los hechos.