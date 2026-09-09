Confirman detención provisional de hombre imputado por homicidio de excandidato a representante de Juan Díaz

La defensa solicitó la sustitución de la medida de detención provisional por un brazalete electrónico y arresto domiciliario. Los magistrados confirmaron la medida cautelar de detención provisional.

Ciudad de Panamá, Panamá/La detención provisional de un hombre imputado por su presunta participación en el homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio fue confirmada por los magistrados, luego de que la defensa solicitara sustituir la medida por un brazalete electrónico y arresto domiciliario.

La Procuraduría General de la Nación informó que la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana sostuvo ante los magistrados que aún persisten los cuatro riesgos procesales, por lo que se mantuvo la medida cautelar de detención provisional.

El hombre es investigado por su presunta vinculación con el homicidio del excandidato a representante de Juan Díaz, Jesús Alemán, ocurrido el pasado 29 de marzo de 2026 en Ciudad Radial.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, el hecho ocurrió durante la tarde, cuando el presunto agresor llegó junto a otros sujetos, aún por identificar, a una cancha sintética de fútbol ubicada en la calle 19 de Ciudad Radial.

Según la Fiscalía, sin mediar palabras y con intención homicida, el hombre habría realizado múltiples detonaciones con un arma de fuego contra las personas que se encontraban en el lugar.

El ataque ocasionó la muerte de un hombre y puso en riesgo la vida de otras personas. Tras las detonaciones, los involucrados huyeron del lugar.

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Aprehensión y detención provisional

El sospechoso fue aprehendido el 21 de agosto por su presunta vinculación con el homicidio, informó en ese momento el Ministerio Público.

Posteriormente, el 22 de agosto, un Tribunal de Garantías legalizó su aprehensión, dio por presentada la formulación de cargos y ordenó su detención provisional por los delitos de homicidio doloso agravado, tentativa de homicidio y asociación ilícita para delinquir.

La defensa posteriormente solicitó la sustitución de la medida por un brazalete electrónico y arresto domiciliario.

Sin embargo, el Ministerio Público argumentó que las circunstancias que dieron origen a los riesgos procesales permanecen vigentes, planteamiento que fue acogido por los magistrados al momento de deliberar.

Con la decisión, el imputado continuará bajo detención provisional mientras avanza el proceso judicial por su presunta participación en el ataque ocurrido en la cancha de Ciudad Radial.