Cuarto sospechoso por homicidio de economista suizo-español se entrega a las autoridades

El hombre se presentó ante las instancias correspondientes luego de haber sido objeto de un allanamiento, por lo que las unidades de la DIJ procedieron a hacer efectiva su aprehensión.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un cuarto presunto implicado en el homicidio del economista suizo-español Miguel González, de 60 años, se entregó ante las autoridades y fue aprehendido por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

El crimen ocurrió el pasado 15 de abril en el sector de Llano Bonito, en Juan Díaz, donde González perdió la vida en un hecho que es investigado por las autoridades como homicidio doloso agravado.

De acuerdo con información policial, el hombre se presentó ante las instancias correspondientes luego de haber sido objeto de un allanamiento, por lo que las unidades de la DIJ procedieron a hacer efectiva su aprehensión.

Este nuevo arresto se produce un día después de que, en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora, se desarrollara una audiencia de control de garantías contra tres personas vinculadas al caso: Yamizuri Elizabeth Gómez, Cristopher Robert y Aristides Ardines Gómez.

Durante la audiencia, la jueza Oriz Medina ordenó la detención provisional de Cristopher Robert y Aristides Ardines Gómez, mientras que Yamizuri Elizabeth Gómez quedó bajo la medida cautelar de depósito domiciliario.

Según lo expuesto durante la audiencia, el supuesto móvil del homicidio estaría relacionado con un presunto “soplo” sobre el traslado de aproximadamente 77 kilos de plata, valorados en unos 300 mil dólares.

Las investigaciones apuntan a esclarecer la participación de cada uno de los involucrados y determinar las circunstancias que rodearon el crimen.

Con la aprehensión del cuarto sospechoso, ya son cuatro las personas vinculadas a esta investigación, mientras que dos permanecen bajo detención provisional y una cumple arresto domiciliario.

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