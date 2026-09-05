Decretan detención provisional para seis personas por decomiso de 1,180 paquetes en un puerto del Pacífico

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, el contenedor procedía de Chile, realizó transbordo en Panamá y Bélgica y tenía como destino final Israel .

Panamá/Seis personas, entre ellas funcionarios y exfuncionarios de un puerto ubicado en el Pacífico, permanecerán bajo detención provisional por su presunta vinculación con el delito de tráfico internacional de drogas, dentro de una investigación relacionada con el decomiso de 1,180 paquetes con supuesta sustancia ilícita.

La medida cautelar fue aplicada tras una audiencia de garantía, luego de la operación Control Portuario, desarrollada por el Ministerio Público mediante sus fiscalías especializadas en delitos relacionados con drogas.

La investigación se remonta a febrero de 2025, cuando los 1,180 paquetes fueron ubicados dentro de un contenedor en un puerto del Pacífico.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, el contenedor procedía de Chile, realizó transbordo en Panamá y Bélgica y tenía como destino final Israel.

La sustancia ilícita incautada tendría un valor aproximado de 70 millones de dólares, según la información proporcionada por las autoridades.

La @PGN_PANAMA, a través de sus Fiscalías Especializadas en Delitos relacionados con Drogas, logró la detención provisional de seis personas por su presunta vinculación con el tráfico internacional de drogas, tras la Operación Control Portuario. pic.twitter.com/YPjcCKKc0p — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) September 5, 2026

La Policía Nacional y el Ministerio Público desarrollaron una serie de diligencias de allanamiento y registro en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón, que culminaron con la aprehensión de estas seis personas.

Las diligencias forman parte de una investigación que busca establecer el grado de participación y la posible responsabilidad de las personas aprehendidas en esta operación de tráfico internacional de drogas.