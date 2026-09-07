Audiencia al exvicepresidente 'Gaby' Carrizo es reprogramada para octubre por recurso pendiente

La apelación guarda relacionada con un apartamento en PH Marea, propiedad del exvicepresidente ubicado en Costa del Este, el cual la Fiscalía solicitó su aprehensión.

Panamá/La audiencia intermedia, en la que sería presentada por parte de la Fiscalía Superior Anticorrupción la acusación que pesa sobre el exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, por la presunta comisión de delito contra la administración pública en su modalidad de enriquecimiento injustificado, fue reprogramada para el 13 de octubre próximo, luego de que el Juzgado de Garantías suspendiera el acto de hoy por un recurso pendiente.

Durante la diligencia, la juez Didia Ruiz señaló que el proceso no puede avanzar mientras esté pendiente de resolución la apelación presentada por el Ministerio Público relacionada con el caso de un apartamento en PH Marea, propiedad del exvicepresidente, ubicado en Costa del Este, el cual la Fiscalía solicitó su aprehensión.

La Fiscalía, en audiencia de control realizada el pasado viernes, solicitó se declarara legal la aprehensión del inmueble y se aplicaran medidas cautelares; sin embargo, el Juzgado rechazó tal petición.

La defensa argumentó que el apartamento, una propiedad de $2.3 millones, fue adquirido antes del periodo investigado, el cual corresponde a la gestión de Carrizo como vicepresidente (2019-2024). Según la Fiscalía Carrizo habría hecho los últimos pagos de la propiedad con el dinero sujeto de esta investigación.

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Carrizo es investigado a partir de un informe de la Contraloría General de la República sobre sus declaraciones juradas de bienes correspondientes al período entre 2019 y 2024, cuando ejerció como vicepresidente de la República.

Según la investigación del Ministerio Público, durante ese período el exvicepresidente habría recibido ingresos por aproximadamente 7.1 millones de dólares.

Sin embargo, al finalizar su gestión, sus bienes declarados habrían alcanzado un valor superior a los 9 millones de dólares.