Incautan 100 paquetes de presunta droga ocultos en un vehículo en Chiriquí

Un hombre de 43 años fue aprehendido durante el operativo desarrollado en el Puesto de Control Integral de San Isidro.

Chiriquí/Al menos 100 paquetes de presunta sustancia ilícita fueron incautados por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en el Puesto de Control Integral de San Isidro, provincia de Chiriquí.

El decomiso se produjo durante el perfilamiento de un vehículo realizado por agentes de la Cuarta Brigada Occidental y de la Dirección de Antinarcóticos.

Durante la revisión, los agentes detectaron que el automóvil mantenía un doble fondo, en el que presuntamente eran transportados los paquetes.

Por este caso fue aprehendida una persona de 43 años, quien quedó, junto con los indicios recabados, a disposición de la autoridad competente para los trámites legales correspondientes.

“Senafront continúa su combate directo a estructuras criminales que pretenden burlar la firme presencia de la institución en sus zonas de responsabilidad, ejecutando movimientos tácticos y de inteligencia a fin de garantizar el control territorial”, señaló la entidad en un comunicado.