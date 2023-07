Juzgado aplaza juicio del caso Odebrecht

Ciudad de Panamá, Panamá/El juicio por los pagos de sobornos de la constructora Odebrecht, que estaba fijado para este martes 1 de agosto, fue suspendido y en consecuencia ha sido reprogramado para su fecha alterna que es el próximo miércoles 27 de septiembre de 2023.

¿La razón? Debido a la evaluación que las pruebas que aún realiza el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales a cargo de la jueza Baloisa Marquínez se ha tenido que posponer la audiencia ordinaria.

En las manos de la jueza se encuentran más de 60 pruebas (testimoniales, periciales y documentales) entregadas entre la Fiscalía Especial Anticorrupción y la defensa legal de los 36 imputados que han sido llamados a juicio por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

Una vez el juzgado de la causa apruebe los elementos que se utilizarán en el juicio tanto la fiscalía como los abogados particulares tendrán la oportunidad de objetar dicha decisión, con un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, y ver si es revertido el auto de prueba elaborado por la jueza Marquínez o si es confirmado.

El despacho judicial también tiene que resolver un recurso de nulidad presentado por el abogado Carlos Carrillo en representación del expresidente Ricardo Martinelli, uno de los acusados.

Por otra parte, un recurso pendiente a resolver es la apelación que presentó la fiscalía contra la decisión del juzgado, al considerar no viable no llamar a la sociedad anónima Ricamar, relacionada al exmandatario Martinelli. Hasta el momento el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales no ha resuelto el tema.

Procesados

En la lista de imputados se encuentra el expresidente Juan Carlos Varela, los exministros Frank De Lima, Demetrio Papadimitriu, Jaime Ford, Federico Pepe Suárez, Carlos Duboy y José Domingo Arias.

Además los hijos del expresidente Martinelli, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares que en Estados Unidos fueron condenados por conspirar para recibir sobornos de Odebrecht.