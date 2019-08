Pedirán que lectura de sentencia de Martinelli sea transmitida este lunes

Este lunes 26 de agosto, a las 4 de la tarde será la lectura de la sentencia que declaró no culpable al expresidente Ricardo Martinelli, en el caso por supuestas escuchas ilegales durante su administración.

El Tribunal de Juicio Oral deberá dar a conocer la valoración que le dio a cada una de las pruebas presentadas por las partes, con la cual determinaron la no culpabilidad del exmandatario.

El abogado Carlos Herrera Morán, informó que ha elaborado un escrito para solicitar que la diligencia sea transmitida en directo.

Partiendo de la lectura de la sentencia, la fiscalía y los querellantes decidirán las acciones legales que van a emprender.

Anteriormente, habían anunciado la posibilidad de pedir la anulación del juicio o recurrir a la casación en la Corte Suprema de Justicia.

Martinelli fue declarado no culpable de los cargos: de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad; seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial; sustracción o malversación y peculado de uso.

El Tribunal sustentó su decisión de “ no culpable”, indicando que hubo errores técnicos al momento de la investigación y que se permitió contaminación de las pruebas.

Los jueces en su fallo indicaron que al momento de recabarse las pruebas no hubo defensa y que se incluyeron pruebas que no estaban en el escrito de acusación. También señaló el Tribunal que no hubo separación de poderes.

En ese momento, el abogado querellante Carlos Herrera Morán indicó que es un “fallo absurdo y sin fundamento”.