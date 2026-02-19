Junta Comunal de Tocumen niega uso indebido de buses oficiales en carnavales

La Junta Comunal de Tocumen rechazó las acusaciones que circulan en redes sociales sobre el supuesto uso indebido de buses institucionales durante los carnavales en Penonomé y aseguró que los vehículos fueron utilizados para apoyar una actividad religiosa previamente coordinada.

Mediante un comunicado oficial, la entidad y su representante, Arielis Barría, informaron que los buses señalados brindaban transporte a una iglesia de la localidad que solicitó formalmente el servicio para realizar un retiro espiritual.

Según la Junta Comunal, este tipo de apoyo forma parte de sus funciones y del compromiso con organizaciones del corregimiento que requieran colaboración, siempre que se cumplan los permisos y procedimientos establecidos. Además, precisaron que los vehículos contaban con la autorización necesaria para efectuar el traslado.

La institución rechazó “categóricamente” las insinuaciones que, a su juicio, buscan desinformar y desprestigiar la labor comunitaria que desarrollan.

Finalmente, exhortaron a la ciudadanía a no dejarse llevar por noticias falsas y a verificar la información a través de los canales oficiales, reiterando su compromiso de continuar trabajando “con transparencia, responsabilidad y compromiso por Tocumen”.