CSS en alerta: juntas comunales y municipios acumulan deuda millonaria en cuotas obrero-patronal

Ciudad de Panamá, Panamá/Las juntas comunales y los municipios del país tienen, actualmente, una deuda en cuotas obrero-patronal con la Caja del Seguro Social (CSS) que asciende a $19 millones.

Así lo reveló el director Ejecutivo Nacional de Finanzas de la Caja, Félix Camargo Ardines, a los diputados de la Asamblea Nacional en la comparecencia de Enrique Lau Cortés, director de la Caja en ese órgano del Estado.

El funcionario explicó que a las entidades gubernamentales que mantienen deuda con la CSS se les da un "período de gracia" de 60 días para que se pongan al día, y después de ese lapso empiezan a correr los intereses y recargos que establece la ley.

Adelantó que han tenido conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas para buscar mecanismos que permitan reducir la deuda de los gobiernos locales y las entidades descentralizadas.

Las querellas por retención de cuotas

Por su parte, el director de la Caja, Enrique Lau Cortés, manifestó que durante su gestión 2019-2024, en la lucha contra el delito de retención de cuotas, un delito contra el patrimonio, han presentado 3,762 querellas por un monto de $84 millones 632 mil 7.

"Esto se suma a las 262 denuncias que hemos presentado contra la administración pública y la fe pública", dijo Lau.

Pero, ¿ha habido sanciones contra patrones y representantes legales? "Sí, ha habido sanciones y nosotros creemos que la retención de cuotas es perversa hacia la institución, pero es más perversa contra el trabajador, porque lo priva de gozar de los beneficios institucionales de la Caja, que son muchos, aun cuando le descuentan de su salario ese dinero..."

En su momento, las nuevas autoridades de los gobiernos locales denunciaron el no pago de la cuota obrero-patronal a los colaboradores de alcaldías y juntas comunales.

Hasta abril pasado, al menos 103 juntas comunales estaban morosas. Entre ellas, la junta comunal de Río Congo, Darién, con $16,248.26

Mientras que el Municipio de San Miguelito adeuda aproximadamente $4.1 millones, y Arraiján, en Panamá Oeste, $184,612.

Recientemente, en un intento por eliminar la "mala práctica" de que el empleador descuente la cuota de la CSS y no la pague a la entidad, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que recomendó al nuevo director de esa entidad, Dino Mon, establecer un sistema en línea para que los usuarios puedan saber la cantidad de aportes individuales que han hecho para su jubilación.

"Quiero adelantar que he recomendado al nuevo director, Dino Mon, que se establezca un sistema online para que cada trabajador pueda saber si sus aportes están al día. Ese será el mejor fiscalizador para que los patrones dejen la mala práctica de descontar la cuota y no pagarla al Seguro Social. Tal conducta es un delito y no se puede seguir tolerando impunemente, eso incluye a las autoridades electas o designadas", dijo Mulino.

Para el nuevo director, Dino Mon, quien entrará en funciones en octubre próximo, dicha recomendación ayudaría a perseguir a quienes no paguen las cuotas de los trabajadores, además de contribuir al tema de la transparencia.

¿Personas con 120 años y que aún no se jubilan?

En la comparecencia salió a relucir una auditoría privada a la CSS, la cual habría revelado la presunta existencia de cotizantes de 120 años de edad, que no se habían jubilado, de acuerdo a lo manifestado por el diputado de la bancada independiente de Vamos, Eduardo Gaitán.

El diputado también indicó que se registraron ingresos entre $114 millones y $241 millones en el programa mixto.

A lo que el director de la Caja manifestó que esa auditoría es privada y se hizo antes de su llegada; y que, si existe esa discrepancia, puede ser producto de la desarticulación del sistema de información de la CSS, ya que el programa Mainframe está obsoleto, por lo que se busca la migración al sistema SAP que integre el Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE), el Sistema de Información de Salud (SIS) y el Sistema Administrativo y Financiero (Safiro).

Lau: La junta directiva debe ser reestructurada, ¿un perfil?

Durante la comparecencia en la Asamblea, a Lau se le preguntó sobre la junta directiva de la CSS. Él manifestó que "después de estos cinco años que he convivido con ella, he llegado a la conclusión de que es necesaria una reestructuración".

Explicó que, si bien es cierto, la CSS prácticamente sigue usando el estilo de la Organización Internacional del Trabajo que se maneja de forma tripartita.

Es urgente que, dentro del proceso de selección, una vez que se haya seleccionado a la persona, esta se quite la camiseta del gremio que la puso allí y se ponga la camiseta de la Caja".

De esta manera, señaló Lau, "vamos a tener directivos que trabajen en beneficio de la Caja y no se enfoquen únicamente en responder al gremio que los puso allí".

Por otro lado, dijo que en muchos foros se ha hablado de la necesidad de redefinir un perfil, porque la junta directiva de la Caja toma decisiones que son realmente muy complejas y que requieren experticia. "Esa dicotomía entre la experticia y la permanencia en la junta nos lleva, por ejemplo, a que sucedan cosas como: terminada la pandemia, hubo una redención anticipada de unos bonos por el MEF, en donde, si los redimíamos de una vez, nos íbamos a ganar 150 millones de balboas, más la redención, y no tuvimos la capacidad de poder convencer a las personas que estaban allí de que no estábamos privatizando los fondos de la Caja".

Añadió que "solamente ellos [la junta directiva] son la máxima instancia de la Caja; todas las acciones que yo tengo que hacer deben ser sometidas a la junta directiva y aprobadas. Eso, obviamente, desgasta mucho y toma tiempo, pero hay que hacerlo, así lo dice la ley, y una vez que se cambie la ley vamos a hacerlo de otra manera".

Con respecto a los activos que maneja la CSS, el director general dijo que están por el orden de los $450 millones; sin embargo, esto no ha sido revaluado en muchos años. Entre sus ejemplos, expuso el caso del terreno de la entidad ubicado en Amador, donde existe una iniciativa para alquilarlo al consorcio encargado de la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, pero es una decisión que debe tomar la junta directiva de la Caja.