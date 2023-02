Karen Peralta cuenta su testimonio y alza su voz por todas las 'víctimas' de violación de intimidad

Ciudad de Panamá/La presentadora de televisión y cantante Karen Peralta, quien recientemente denunció públicamente haber sido víctima del "delito de violación a su intimidad y acceso indebido a base de datos", contó en Noticias AM, cómo avanza el proceso y cómo ha lidiado con esta situación.

Peralta dijo que busca alzar la voz no solo por su caso en particular, sino por todas las mujeres que no tienen voz y que deciden callar por vergüenza, temor, por miedo por manipulación, extorsión y “somos muchas”.

Me he quedado impresionada estos días por las historias que me cuentan, de todo lo que pudo destapar una situación tan compleja como esta en un momento tan difícil que está pasando mi familia”, añadió.

Karen señaló que ve en esto como una oportunidad no solo para ella, sino también para las autoridades de rescatar la credibilidad que tanto hace falta, para que puedan ejercer sus funciones de manera eficiente y que los ciudadanos puedan estar confiados y seguros de que tendrán certeza de castigo.

La presentadora recalcó que este ha sido un daño que no tiene marcha atrás, sin embargo, cuenta con la fortaleza de ser madre que va más allá de todo el "bochorno que pueda sentir una mujer", porque los hijos son primero y ellos son su motor.

Agregó que, no tiene de qué avergonzarse, porque no cometió ningún error ni ningún delito, pero salió ha expresarse porque necesita justicia, porque también ha recibido amenazas en contra de sus hijos.

¿Quiénes cometieron el hecho?

Dentro de esta denuncia, tienen sospechosos, pero señala que se trata de un proceso de investigación delicado y vulnerable. También han aportado algunas evidencias, porque las amenazas que ha tenido no vienen de ahora, las viene sufriendo desde el pasado 31 de diciembre.

“Iniciaron con amenazas hacia mi hermana, desde una cuenta que desapareció el día de mi comunicado, pero tenemos todas las evidencias en la fiscalía” recalcó.

Los videos han estado circulando desde el mes de octubre sin tener conocimiento dijo Peralta. Aprovechó para denunciar que existe una red más allá de esto y casi 15,000 videos de personas en el mundo con contenido “pasado de tono”, de personas que, como ella, quizás nunca han sabido que se encuentran ahí y que al parecer trafican este contenido.

Esta red cuenta con más de 100,000 seguidores y tiene administradores que aceptan a estos usuarios que consumen este contenido.

Por otro lado, contó que las cámaras que fueron colocadas por seguridad de su hijo, pero, terminaron siendo la inseguridad que hoy día vive.

Actualmente se encuentra en proceso de lactancia materna, además de esto, está en postparto y con dos cirugías, pero continúa adelante y no se desenfoca de su objetivo de hacer un llamado ante estos delitos y que la justicia sea certera.

¿Cómo actúa la Ley?

La abogada y especialista en derechos de la mujer, Zuky Yard, lamentó la situación en la que se encuentra esta figura pública, luego de ser víctima de esta práctica que es muy recurrente, de lo que se considera o se piensa, lo único que desafortunadamente en materia de derechos que tiene la mujer siempre habrá un tema de falta de información o de docencia.