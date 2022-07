Uso de libre postulación por partidarios dejaría sin opciones a independientes

Panamá/El expresidente Ricardo Martinelli sorprendió con su inscripción para participar en las elecciones generales del 2024 como candidato independiente, siendo él el fundador del partido Realizando Metas, por el cual también pretende competir por la Presidencia de la República, ante esto muchas son las preguntas que surgen entorno a la figura de independiente y las intenciones del exmandatario.

La exdiputada Ana Matilde Gómez, dijo que a lo largo de los años el expresidente a través de distintas acciones ha tratado de evadir la justicia, recordando que los hermanos Martinelli Linares confesaron en Estados Unidos haber desviado dinero por órdenes de su padre cuando era Presidente.

Aclaró que mientras no esté en firme las candidaturas por la libre postulación, todos los que han presentado sus postulaciones para entonces iniciar la recolección de firma son precandidatos, por lo tanto, no cuentan con fuero penal electoral.

También aclaró que, durante la discusión de las reformas electorales, esta fue una opción que no se prohibió, lo que ha permitido que no solo Martinelli, sino la diputada Zulay Rodríguez y la exdiputada Katleen Levy pretenden usar la figura de independiente para correr por puestos de elección popular sin abandonar sus partidos y utilizando la estructura de los mismos para obtener las firmas y dejar por fuera a quienes realmente son independientes.

Gómez señaló que habría que investigar qué es lo que está pasando dentro de los partidos políticos, que tanto Rodríguez como Levy tienen que usar esta figura en lugar de hacerlo a través de sus partidos, porque tal vez se les podría estar violentando su derecho de participación o es una estrategia que usan para bloquear las aspiraciones de otras personas.

“Realmente esto pareciera ser una posibilidad inconstitucionalidad, porque la norma de la Constitución Política define los partidos como instrumentos fundamentales de la participación política, lo que quiere decir que los ciudadanos que no están inscritos no tienen otro instrumento de participación política que no sea la libre postulación, por lo tanto, establece un privilegio para los miembros de los partidos que tienen dos mecanismos fundamentales de participación política”, expresó Gómez.

Continuó diciendo que “esto es un riesgo muy grande de la conculcación del derecho humano político del ciudadano no inscrito para competir en igualdad de condiciones o participar”, considerando que la norma se podría demandar.

“La libre postulación no debería ser utilizada por ningún miembro de partido político”, aseveró.

Caso Odebrecht

Sobre la audiencia en el caso Odebrecht establecida para el 12 de septiembre, Gómez espera que el expresidente Martinelli se presente en la audiencia porque ya no tiene fuero, y todo el mundo está notificado.

“Ya es hora que demuestre las agallas que dice que tiene y que enfrente la justicia de una vez por todas”, — Ana Matilde Gómez - Exdiputada

Crisis política

Mientras que sobre la situación de crisis que atraviesa el país, la exdiputada dijo estar preocupada porque el gobierno no entendió, señalando que es algo que le pudo pasar a cualquier gobierno que estuviera en poder que no entendiera la importancia de la transparencia, rendición de cuentas y no dejara los abusos porque la gente estaba llegando al punto de agotamiento.

Señaló que lo preocupante ahora es que se tiene una mesa legislando sobre ejecución presupuestaria, aranceles, precios, lo que es casi una mesa constituyente pero no es inclusiva. Y se ha llegado a eso por la falta de compromiso con la corrección en el manejo de la cosa pública, porque lo lógico era que hubiera austeridad con hechos concretos.