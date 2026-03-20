'Nos preguntan la hora': el día a día de operadores de emergencia frente a las llamadas falsas

Reiteran el llamado a la ciudadanía a utilizar responsablemente las líneas de emergencia, recordando que una llamada innecesaria puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para otra persona.

Las llamadas falsas a los servicios de emergencia se han convertido en un problema crítico que afecta directamente la atención de situaciones reales en Panamá. Tanto el Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá como el Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911) advierten que la gran mayoría de las comunicaciones que reciben a diario no corresponden a emergencias reales.

En el centro de despacho de los bomberos, se reciben alrededor de 100 llamadas diarias, de las cuales el 95% son falsas. Entre estas, se incluyen consultas irrelevantes, bromas, faltas de respeto e incluso llamadas de acoso al personal. “Muchas veces nos preguntan la hora o hacen comentarios inapropiados, sin darse cuenta de que mantienen la línea ocupada y pueden impedir que alguien con una emergencia real logre comunicarse”, explicaron.

La situación se repite en el SUME 911, donde se manejan cifras aún más elevadas. Solo en este centro se atienden unas 7,000 llamadas al día, de las cuales aproximadamente 5,000 son consideradas falsas o inservibles. Esto obliga al personal, alrededor de 25 operadores por turno, en su mayoría mujeres, a filtrar cuidadosamente cada reporte para determinar si amerita el envío de ambulancias u otros recursos.

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Las autoridades señalan que, en algunos casos, incluso cuando se cumplen los protocolos y se envían unidades al sitio, al llegar descubren que se trata de reportes falsos. Esto representa un gasto innecesario de recursos y tiempo, además de un riesgo para quienes realmente necesitan atención urgente.

Ante este panorama, los servicios de emergencia ven con buenos ojos el avance del Proyecto de Ley 303, actualmente en discusión en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional de Panamá, que busca sancionar con penas de entre cuatro y seis meses de prisión a quienes realicen llamadas falsas.

Según indicaron, la aprobación de esta norma podría ayudar a reducir significativamente este tipo de conductas. “Cada llamada malintencionada implica perder tiempo de respuesta y desviar recursos que podrían salvar vidas”, advirtieron.

Mientras tanto, reiteran el llamado a la ciudadanía a utilizar responsablemente las líneas de emergencia, recordando que una llamada innecesaria puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para otra persona.

Información de Hellen Concepción