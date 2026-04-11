Lluvia frena desfile, pero no la celebración por los 115 años de Boquete

Las celebraciones por el aniversario continúan este domingo con una agenda que incluye actividades artísticas y culturales, así como una cabalgata, con la que se espera mantener el ambiente festivo en el distrito.

Boquete, Chiriquí/El desfile cívico programado por el 115 aniversario de fundación del distrito de Boquete no pudo realizarse este sábado debido a las condiciones lluviosas que afectaron la zona.

A pesar de la suspensión del desfile, sí se llevó a cabo el acto cívico conmemorativo, en el que se reconoció a figuras destacadas del distrito, ubicado en la provincia de Chiriquí.

Durante la actividad, autoridades locales destacaron la importancia de Boquete como uno de los principales referentes del país en materia de turismo y producción agrícola, aunque señalaron que aún existen retos y necesidades por atender para su desarrollo.

Los homenajeados expresaron su agradecimiento a los organizadores por el reconocimiento recibido, resaltando el valor de estas iniciativas para exaltar la identidad y el aporte de la comunidad.

Las celebraciones por el aniversario continúan este domingo con una agenda que incluye actividades artísticas y culturales, así como una cabalgata, con la que se espera mantener el ambiente festivo en el distrito.

Con información de Demetrio Ábrego