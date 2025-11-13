LLYC nombra a Teresa Rey como nueva directora general en Panamá

La compañía refuerza su liderazgo en la región y apuesta por el talento interno para impulsar su crecimiento y consolidar su oferta integral.

Ciudad de Panamá/La firma global de marketing y asuntos corporativos LLYC anunció el nombramiento de Teresa Rey como nueva directora general de su oficina en Panamá, con el propósito de impulsar el crecimiento de la compañía, fortalecer su rol como socio estratégico de confianza y consolidar su oferta integral de servicios en el país y la región.

Con más de 15 años de experiencia en América y Europa, Teresa Rey ha desarrollado una visión integral en comunicación y marketing que combina estrategia, creatividad, influencia e innovación. Dentro de LLYC, ha ocupado roles clave en Estados Unidos, Panamá, República Dominicana y España, donde inició su carrera en la oficina de Madrid. Su trayectoria multimercado y multidisciplinar refuerza la proyección regional de la compañía y su compromiso con el desarrollo del talento interno.

Además de su carrera en la firma, Rey forma parte del patronato de la Fundación José Antonio Llorente, desde donde impulsa proyectos de alto impacto social vinculados al desarrollo sostenible.

Rey asumirá el liderazgo en sustitución de Michelle Tuy, quien emprenderá un nuevo desafío profesional. LLYC agradeció su compromiso y contribución al fortalecimiento de la operación panameña durante los últimos tres años.

Teresa reportará directamente a David González Natal, socio y director general para la Región Norte de Latinoamérica en LLYC, quien destacó: “El nombramiento de Teresa refuerza nuestra apuesta por liderazgos integradores que tengan una visión transversal, sofisticada e impulsada por la Inteligencia Artificial para los grandes desafíos de nuestros clientes. Su experiencia en diferentes mercados y sobre distintas prácticas, junto a su compromiso, supone un impulso tanto para la operación de Panamá como para la región.”

Por su parte, Teresa Rey expresó: “Asumo con ilusión y respeto esta nueva posición, con el compromiso de contribuir al crecimiento de la operación. En un entorno acelerado e incierto, las empresas e instituciones panameñas necesitan más que nunca socios que compartan su visión empresarial, que puedan anticipar riesgos y oportunidades, y que ayuden a traducir el contexto en decisiones. Desde LLYC Panamá queremos ser ese socio estratégico, con el fin de crecer y proteger los negocios de nuestros clientes.”

Con este nombramiento, LLYC Panamá inicia una nueva etapa enfocada en consolidar su liderazgo de más de dos décadas en el mercado, bajo la promesa de ser Partners for What’s Next, integrando creatividad, influencia e innovación al servicio del crecimiento de sus clientes.