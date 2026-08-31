Localizan caballo utilizado en asalto en Antón; buscan dar con el propietario

El caso ha llamado la atención de los residentes de Antón por la particular forma en que se ejecutó el asalto y se suma a la preocupación existente por los hechos delictivos registrados recientemente en este distrito.

Antón, Coclé/Las autoridades en la provincia de Coclé mantienen las investigaciones por el asalto a mano armada registrado en un minisúper del corregimiento de Río Hato, en el distrito de Antón, un hecho que generó sorpresa por la particular modalidad utilizada por los delincuentes.

El robo, ocurrido el pasado 28 de agosto, quedó registrado en las cámaras de videovigilancia del establecimiento. En las imágenes se observa a dos hombres encapuchados que llegaron a caballo hasta el minisúper.

Uno de ellos descendió del animal y, aparentemente, utilizando un arma de fuego, amenazó al dependiente y a las personas que se encontraban en el local para apoderarse del dinero de la caja registradora y otras pertenencias. Posteriormente, ambos escaparon a caballo.

Tras el hecho, la Policía Nacional activó un operativo de búsqueda y logró ubicar a los presuntos responsables. Entre los sospechosos figura un menor de edad, quien permanece bajo investigación por su posible vinculación con el asalto.

Como parte de las diligencias, las autoridades también lograron localizar el caballo utilizado durante el robo. El animal permanece bajo custodia en un corral privado, mientras se realizan las investigaciones para determinar quién es su propietario y establecer si existe alguna relación entre el dueño y los responsables del delito.

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La procedencia del caballo se ha convertido en una pieza importante dentro de la investigación, luego de que las autoridades analizaran elementos que podrían permitir identificarlo, entre ellos el hierro de herrar que posee el animal.

El caso ha llamado la atención de los residentes de Antón por la particular forma en que se ejecutó el asalto y se suma a la preocupación existente por los hechos delictivos registrados recientemente en este distrito.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse alerta y denunciar cualquier actividad sospechosa o hecho delictivo, con el objetivo de facilitar las investigaciones y evitar que estos casos queden impunes.

Con información de Nathali Reyes