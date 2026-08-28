Asalto a caballo en Antón: delincuentes armados roban en un minisúper al estilo del viejo oeste

Dos hombres encapuchados irrumpieron en el comercio sobre un equino, amenazaron a clientes y propietarios, y se llevaron el dinero de la caja registradora antes de huir al galope.

Antón, Coclé/En un suceso que parece sacado de una película del viejo oeste, una pareja de delincuentes a caballo asaltó un minisúper en Antón, provincia de Coclé. El insólito atraco quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento comercial y el video se ha vuelto viral en redes sociales.

Según se observa en las grabaciones de videovigilancia, los jinetes encapuchados llegaron sorpresivamente hasta la entrada del local. Uno de los ladrones descendió del animal y, con arma de fuego en mano, amedrentó a los clientes y propietarios presentes para despojarlos de sus pertenencias y sustraer todo el efectivo de la caja registradora, mientras su cómplice lo aguardaba sobre la cabalgadura para emprender una rápida huida al galope.

Los sospechosos vestían gorras y capuchas para ocultar su identidad: uno llevaba un suéter negro y el otro una camiseta azul con detalles en color anaranjado.

La Policía Nacional activó los operativos de búsqueda e inició las investigaciones para dar con el paradero de los asaltantes, quienes hasta el momento se mantienen prófugos de la justicia. Como parte del rastreo, las autoridades analizan la posibilidad de identificar la procedencia del animal a través del hierro de herrar que posee el caballo.

Este nuevo delito incrementa la preocupación entre la población de la provincia de Coclé frente a los recientes índices de inseguridad en Antón. Cabe recordar que en este distrito se había implementado recientemente un toque de queda tras una ola de violencia que incluyó el homicidio de dos mujeres, entre ellas una jugadora de la selección femenina de fútbol de Panamá.