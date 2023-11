Lombana: 'La crisis es más grande que la molestia de hace tres semanas, esto es un punto de no retorno'

Ciudad de Panamá, Panamá/La Ley de contrato entre el Estado y Minera Panamá, “derramó el vaso” del hastío de gobiernos consecutivos que no han respondido a las necesidades básicas de un país, por ello, la manifestación de inconformidad de los ciudadanos en las calles, consideró el candidato presidencial del Movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana.

No obstante, indicó Lombana, “es incómodo que haya grupos que todavía quieran mantenerse un poco intransigentes en el cierre”.

El político culpó de esta intransigencia, al gobierno, que no solo ha llevado la situación hasta como se encuentra en estos momentos, sino que echó para atrás sin tener una estrategia para atender la crisis, lo que obviamente reventó.

Por otro lado, Lombana indicó que la participación de los jóvenes en las protestas superó cualquier protesta que se haya realizado en el país en los últimos 30 años.

Al igual que ellos, la mira ahora está enfocada hacia la Corte Suprema de Justicia “que con su decisión tiene la posibilidad de devolverle la paz social a la República de Panamá”.

Sobre las muertes que se han dado durante las protestas, Lombana sostuvo que, para nadie debe ser motivo de alegría, las pérdidas de vidas producto de revueltas, así como tampoco debe ser motivo de alegría, que provincias como Chiriquí y Bocas del Toro se encuentren en situación crítica.

Añadió que, nadie justifica el estrangulamiento de una provincia, cierres ilimitados y situaciones extremas “que algunos quieran aprovechar para agendas políticas”, pero hay que saber mirar todos al espejo y comprender que no se puede seguir avalando un sistema político corrupto, que no responde al pueblo y que sigue marginando a ciudadanos.

Suspensión de clases

Recordó que el sistema educativo panameño es de los peores de la región, situación que se puede comprobar con los resultados de las pruebas PISA, pese a tener de los crecimientos económicos más grandes de la región en los últimos 15 a 20 años.

"A nadie le gusta que los estudiantes pierdan clases, es injusto, pero se ha permitido un sistema educativo que no responde ni a los estudiantes que hoy están perdiendo clases", señaló.

La crisis es mucho más grande que la molestia de dos o tres semanas. Hay que entender que este es un punto de no retorno, donde tenemos que atender las necesidades básicas del país que reclama", afirmó Lombana.

Advirtió que, si no se atienden esas necesidades, en los próximos años volveremos a estar en la misma situación.

De acuerdo con Lombana, muchos panameños vienen preguntándose dónde está el presidente, Laurentino Cortizo, que es lamentable que en medio de una crisis, no aparezca y las pocas veces que aparece, sea para enviar mensajes que lo que han hecho es encender.

Hemos tenido que resolver y enfrentar la crisis solos, sin tener un gobierno, sin tener presidente, sin vicepresidente, eso es una irresponsabilidad", acotó.

Actividad Política

Lombana indicó, que este momento no es para estar en actividad política y "quien no lo entienda, me parece que no está sabiendo leer lo profundo de esta crisis y lo delicado de la situación".

Pero, han sido los mismos de siempre los que se han dedicado a hacer "alianzas electoreras, pactos detrás de cortinas, alianzas de recámaras para ver si se salvan o no o si pueden negociar su impunidad".

La Corte Suprema de Justicia, tendrá ante sí dos decisiones históricas, la del contrato minero que el país entero espera que la Corte se pare de lado de la Constitución y le devuelva la paz, y también tendrá en sus manos, la inhabilitación del expresidente, Ricardo Martinelli.

Agregó que, no tiene conocimiento si esto último tiene que ver con las revueltas, pero, que si el Estado que siempre anda regando rumores y tiene información de que hay elementos políticos tras las protestas que deje de correr glosas y presente las evidencias a la ciudadanía.

"Todos sabemos cómo actúa el señor Martinelli, y cómo actúan los viejos políticos; se encierran en una habitación o se encierran en una recamara y pactan justicia, contratos, corrupción, nombramientos, pero para beneficio de 4 o 5 bellacos", enfatizó.

Por último, Lombana reflexionó sobre la situación del país y quiénes lideraron la protesta que superó cualquier organización, fueron los jóvenes que le dijeron a todo un país, a la Asamblea Nacional y al Sistema político que estaban hartos de lo mismo