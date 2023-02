Lotería electrónica llegará a Panamá: autoridades lo confirman y dicen como se jugará

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) aseguró en un comunicado que serán los mismos vendedores de chances y billetes los encargados de vender los nuevos juegos electrónicos que pretende poner a disposición de la población.

De acuerdo con el documento, la Junta Directiva de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) autorizó a la Directora General a firmar una adenda al contrato No. 2013(9)08 de 13 de marzo de 2013 entre la Lotería Nacional de Beneficencia y la empresa Scientific Games LLC.

Esto para la gestión del diseño de nuevas modalidades de juegos de lotería entre esos los productos denominados “Lotto” y “Pega 3”, cuyos sorteos serán los martes y sábados.

“La venta tradicional de chances y billetes continuará realizándose regularmente”, afirma el comunicado.

Seguidamente indica que, Los actuales billeteros serán los vendedores exclusivos de los nuevos productos, para lo cual utilizarán un dispositivo electrónico inalámbricos (Handheld) que emitirá los tiquetes.

El billetero no tendrá que pagar por el uso de este dispositivo electrónico ni por su conexión.

La comercialización de “Lotto” y “Pega 3” no suplantará ni afectará en nada la venta de la lotería tradicional de chances y billetes.

Indican que actualmente, los billeteros obtienen ganancias por las ventas de chances y billetes de los sorteos semanales de los miércoles y domingos, y del sorteo mensual (último viernes de cada mes) del Gordito del Zodíaco. Por lo que, con los nuevos productos, los billeteros venderán, adicionalmente, tiquetes para los sorteos de los martes y sábados, con lo que obtendrán más ingresos económicos.

Relacionado Mira la pirámide para el sorteo del domingo 26 de febrero

La Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) estará a cargo de la implementación de los dos nuevos productos de la Lotería Nacional de Beneficencia, al igual que la divulgación y capacitación correspondiente a todos los participantes, en especial del billetero, ya que son la fuerza de venta de esta institución.

El anuncio de la entrada de nuevos juegos de forma electrónica generó muchas opiniones a inicio de semana, sobre todo de parte de los billeteros que aseguraban que esto perjudicaría la venta de chances y billetes tradicionales y por ende sus ingresos.

Relacionado Reacciones de billeteros por posible implementación de lotería electrónica

Mientras que, algunas personas se mostraron a favor de la iniciativa, pues, la venta de los chances y billetes casados con rifas, one five, o one two, y por arriba del valor regular desfavorece al cliente y desmotiva la compra de los mismo.

También indican que, el comprar los juegos de forma electrónica evitaría el ‘juega vivo’, sin embargo, ahora la Lotería ha informado que de igual manera serán los vendedores de chances y billetes quienes estarán a cargo de la venta de estos pasatiempos.