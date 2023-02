‘Dañamos la amistad’, la nueva canción del panameño Sech y Karol G

Ciudad de Panamá, Panamá/El panameño Sech sigue cosechando alianzas importantes y también éxitos. El viernes 24 de febrero en el canal de YouTube de Karol G se conoció la colaboración de estos dos artistas que lleva por nombre “Dañamos la amistad”.

El sencillo “Dañamos la amistad” forma parte de la nueva producción de Karol G, “Mañana será bonito”.

La canción que mezcla el estilo del panameño Sech con la voz de la artista colombiana es un tema que habla de dos amigos que se dejaron arrastrar por el alcohol y terminaron involucrados de manera intima.

“Cuando maneje no tome, no es por la botella, sino para no terminar en la casa de ella”, dice la letra al inicio de la canción.

Karol G arranca el último fin de semana del mes de febrero en el trending topic y reventando los motores de búsqueda a nivel mundial. Tras el estreno de TQG con la colombiana Shakira, ya supera los 20 millones de reproducciones en su canal de YouTube.

El tema con el panameño Sech, quien viene de ganar un Premio Lo Nuestro, está por encima de un millón de reproducciones en sus primeras 24 horas de publicación.

‘Sal y Perrea’, el remix entre Sech, Daddy Yankee y J Balvin, se convirtió en el himno de las solteras durante el año 2021, acumulando hasta el momento un poco más de 79 millones de visitas en el canal de YouTube del cantante panameño.

Esto ha dado sus frutos, y es que el éxito se convirtió en el ganador de la categoría "Remix del Año" de los Premios lo Nuestro en su 35° edición celebrada la noche del jueves 23 de febrero en el Dade Arena de Miami.

¿Quién es Karol G?

Karol G, cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro, es una cantante y compositora colombiana. Nació el 14 de febrero de 1991 en Medellín, Colombia. Karol G es conocida por su música de reggaetón y trap en español, y se ha convertido en una de las artistas latinas más populares en la escena musical actual.

Comenzó su carrera musical en 2010 y lanzó su primer álbum de estudio, "Unstoppable", en 2017. Sin embargo, fue su segundo álbum, "Ocean", lanzado en 2019, el que la catapultó al éxito internacional, con éxitos como "Tusa" y "Secreto" con su pareja, el también cantante Anuel AA.

Karol G ha sido nominada a numerosos premios y ha ganado varios de ellos, incluyendo tres premios Latin Grammy. También ha colaborado con otros artistas latinos prominentes, como J Balvin, Nicky Jam y Bad Bunny, entre otros.

Además, Karol G es conocida por su estilo personal y su imagen como una mujer empoderada y segura de sí misma en sus letras y en sus actuaciones en vivo.

¿Quién es Sech?

El panameño Sech, cuyo nombre real es Carlos Isaías Morales Williams, es un cantante, compositor y productor musical de reggaetón y trap latino. Nació en Río Abajo, Ciudad de Panamá, el 3 de julio de 1993 y se hizo conocido en la industria musical en 2018 con su tema "Miss Lonely", que se convirtió en un éxito en las plataformas de streaming y redes sociales.

Desde entonces, Sech ha lanzado varios éxitos que lo han consolidado como uno de los artistas más destacados del género urbano en Latinoamérica y en el mundo. Algunas de sus canciones más populares incluyen "Otro Trago", "Si Te Vas", "Relación", "Que Más Pues", "La Luz" y "Feliz de Mentira". También ha colaborado con artistas como Daddy Yankee, Ozuna, J Balvin, Nicky Jam, Bad Bunny, entre otros.

En 2019, Sech firmó un contrato discográfico con la compañía discográfica Rich Music, y en 2020 lanzó su álbum debut titulado "1 of 1". Además de su carrera musical, Sech también ha participado como jurado en el programa de televisión "La Voz" en Estados Unidos y ha sido nominado y ganador de varios premios musicales, incluyendo los Latin Grammy y los Billboard Latin Music Awards.