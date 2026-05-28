El 'Manifiesto de Panamá': María Corina Machado asume el liderazgo de la negociación con el régimen venezolano

El documento, suscrito este 28 de mayo, propone un Gran Acuerdo Nacional, exige la liberación de presos políticos y plantea una nueva elección presidencial con observación internacional como objetivo central del proceso

Las fuerzas democráticas venezolanas reunidas en Ciudad de Panamá suscribieron este jueves el "Manifiesto de Panamá: Por el Gran Acuerdo Nacional y la Transición hacia la democracia de Venezuela", a través del cual formalizan una hoja de ruta política y designan a María Corina Machado como conductora del proceso de negociación con el régimen.

El documento, firmado por representantes de la Plataforma Unitaria Democrática y otros movimientos democráticos venezolanos, reconoce la elección presidencial del 28 de julio de 2024 como un mandato ciudadano que, a su juicio, debe traducirse en una transición democrática real. También respalda el Plan de Tres Fases propuesto por el gobierno de Estados Unidos y anunciado por el secretario de Estado Marco Rubio como marco estratégico para la recuperación de la democracia venezolana.

Lo que propone el manifiesto

El texto articula el proceso en dos ejes simultáneos:

A) Negociación para la restauración de la democracia. La negociación política con el régimen interino será liderada por María Corina Machado, en coordinación con la Plataforma Unitaria Democrática y en consulta con organizaciones de la sociedad venezolana. A ella le corresponderá designar al responsable del equipo negociador, integrado por técnicos expertos y representantes políticos.

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Como condiciones para crear un ambiente político favorable, el manifiesto exige la liberación plena de los presos políticos, civiles y militares, el retorno seguro de los exiliados y la normalización del espacio cívico, incluyendo el desmantelamiento del aparato represivo y de grupos armados ilegales o terroristas.

El objetivo central de esta negociación es la realización de una elección presidencial libre, transparente y soberana, con todas las garantías constitucionales y debida observación internacional. Para ello, el documento plantea como paso previo e indispensable la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral integrado por personalidades independientes, así como la publicación de un cronograma electoral viable y verificable.

B) Gran Acuerdo Nacional. En paralelo a la negociación, la oposición convoca a la construcción de un Gran Acuerdo Nacional para la Recuperación de la República. La iniciativa busca incorporar a ciudadanos, partidos, movimientos democráticos, gremios, sindicatos, iglesias, universidades, sectores productivos, organizaciones sociales, jóvenes, mujeres y venezolanos dentro y fuera del país.

El manifiesto establece como compromisos fundamentales mantener un mensaje único y coordinado hacia la comunidad internacional, impulsar la participación de base en la construcción del acuerdo y establecer mecanismos permanentes de consulta ciudadana.