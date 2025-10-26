Mantienen aviso de vigilancia por oleajes y fuertes vientos en el Caribe y Pacífico panameño hasta el martes

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantiene en monitoreo constante de la evolución de las condiciones marítimas y climáticas para garantizar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las autoridades informaron que se mantiene un aviso de vigilancia por oleajes y fuertes vientos en el Caribe y el Pacífico panameño.

Según el boletín oficial, estas condiciones marítimas se deben a los efectos indirectos del huracán Melissa, actualmente localizado al sureste de Jamaica, lo que está generando oleajes de precaución y ráfagas de viento.

El aviso, basado en información proporcionada por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), estará vigente hasta las 11:59 p.m. del próximo martes 28 de octubre de 2025.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), en el Caribe panameño el fenómeno abarca tres regiones principales con diferentes niveles de intensidad:

Caribe Occidental (Bocas del Toro, comarca Ngäbe Buglé y norte de Veraguas): Se esperan olas de 1.0 a 1.5 metros y vientos moderados de 5 a 15 km/h.

(Bocas del Toro, comarca Ngäbe Buglé y norte de Veraguas): Se esperan olas de 1.0 a 1.5 metros y vientos moderados de 5 a 15 km/h. Caribe Central (Colón, Costa Abajo y centro): Las olas oscilarán entre 1.0 y 1.4 metros, con vientos que alcanzarán de 10 a 25 km/h.

(Colón, Costa Abajo y centro): Las olas oscilarán entre 1.0 y 1.4 metros, con vientos que alcanzarán de 10 a 25 km/h. Caribe Oriental (Colón, Costa Arriba y comarca Guna Yala): Esta es la zona de mayor riesgo, con oleajes proyectados entre 1.0 y 1.6 metros y vientos fuertes que podrían llegar hasta los 40 km/h.

En tanto, el Imhpa solicitó precaución en zonas del Pacífico Occidental (Golfo de Chiriquí), Pacífico Central (península de Azuero) y Pacífico Oriental (Golfo de Panamá).

Llamado a la precaución

Ante estas condiciones marítimas, el Sinaproc ha sido enfático en sus recomendaciones de prevención:

Se insta a bañistas, pescadores artesanales y operadores de embarcaciones livianas a evitar ingresar al mar mientras dure el periodo de vigilancia.

Se exhorta a las comunidades costeras vulnerables a mantenerse en alerta máxima ante el riesgo de incursiones de agua de mar y la ocurrencia de oleajes elevados.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantiene en monitoreo constante de la evolución de las condiciones marítimas y climáticas para garantizar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad.

Para reportes de emergencias o solicitud de ayuda, la población puede comunicarse a la línea 520-4429 o marcar el número de emergencia 911.