Médicos del Comando Sur de EEUU apoyan a hospitales en Colón y Coclé con atención especializada

Panamá/En el marco de la iniciativa “Juntos por la Salud”, médicos del Comando Sur de Estados Unidos han desplegado equipos especializados en las provincias panameñas de Colón y Coclé, brindando atención médica directa a más de 600 pacientes esta semana.

La misión forma parte de una ampliación de la cooperación en salud entre Estados Unidos y Panamá.

En Colón, un equipo compuesto por dos entomólogos, un especialista en enfermedades infecciosas, un veterinario y un técnico en medicina preventiva está trabajando en el Hospital Amador Guerrero.

Paralelamente, en Coclé, 17 profesionales de la salud del Comando Sur ofrecen servicios en el Hospital Aquilino Tejeira, con especialidades que incluyen cardiología, medicina familiar, obstetricia y ginecología.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó el enfoque práctico y eficiente de esta colaboración: “Bajo la Estrategia Global de Salud America First del presidente Trump, ofrecemos apoyo directo y eficiente —sin oenegés infladas ni intermediarios. En 2026, cubriremos las diez provincias y la comarca Ngäbe-Buglé, atendiendo a más de 10,000 pacientes en todo el país”.

Rotación estratégica de equipos médicos

La iniciativa “Juntos por la Salud” comenzó el 17 de noviembre de 2025 con un equipo de trauma en el Hospital Nicolás Solano de La Chorrera.

Este mismo equipo se trasladó el 19 de enero al Hospital San Miguel Arcángel en San Miguelito, donde permanecerá hasta abril de 2026. Además, un equipo de endoscopia que ha estado en San Miguel Arcángel desde diciembre ahora presta apoyo al Hospital Santo Tomás hasta el 9 de febrero.

Los equipos del Comando Sur continuarán rotando por hospitales públicos del país, con estancias de tres meses por centro médico, garantizando acceso a atención especializada en zonas con mayores necesidades.