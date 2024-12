Compra de laptops del Meduca fue pospuesta y será revisado en el Consejo de Gabinete

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, aclaró detalles sobre el proceso de adquisición de laptops para estudiantes y profesores del Ministerio de Educación (Meduca), un proyecto que había generado controversia entre la sociedad y el Órgano Legislativo, que cuestionó a la ministra de Educación, Lucy Molinar, sobre la prioridad o no de esta compra, además del proceso de compra mediante el cual se pensaba llevar a cabo. Según el mandatario, el proceso no fue objetado, sino simplemente pospuesto en la discusión del Consejo de Gabinete.

Mulino explicó que inicialmente se había entendido que el proyecto consistía solo en la compra de laptops, pero reveló que este es un programa mucho más complejo. El mandatario destacó que el proceso de compra es más extenso de lo que inicialmente se pensó, ya que se trata de un programa integral que no solo implica la entrega de equipos, sino la implementación de un sistema de uso educativo.

"Es todo un programa detrás del uso de la bendita laptop que involucra una serie de cosas técnicas, accesos a informaciones, accesos a otros esquemas que el estudiante y los profesores van a poder hacer con la laptop", aclaró el presidente.

En cuanto a la aprobación del proyecto, el presidente subrayó que la compra no ha sido rechazada, sino que está en proceso de revisión. "Eso no se ha negado [la compra de laptops]. Está en proceso para ser vuelto a tratar con la debida información. Yo tengo que hablar con la ministra porque no conozco, les digo honestamente, el proceso de diseño de un mecanismo de compra ajeno al que ya tiene el Estado, que no es perfecto ni cerca, pero es el que hay: Panamá Compra", añadió.

Aseguró que el tema no está detenido y que se discutirá nuevamente en el Consejo de Gabinete una vez que la ministra de Educación ofrezca las explicaciones necesarias sobre el alcance integral del proyecto.