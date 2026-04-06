Meduca Y UP flexibilizan jornada por afectaciones en el puente de las Américas; UMIP se va a virtual hasta el viernes

El Meduca anunció que cada centro educativo deberá tomar las previsiones necesarias para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, priorizando la seguridad y el bienestar de la comunidad escolar.

Panamá/Las afectaciones en la movilidad tras las medidas preventivas adoptadas en el puente de las Américas obligaron al Ministerio de Educación (Meduca) a flexibilizar la jornada educativa y administrativa para este martes 7 de abril.

La medida aplica para estudiantes, docentes, personal administrativo y funcionarios del Meduca que residen o se trasladan desde la provincia de Panamá Oeste, ante las dificultades para el desplazamiento hacia sus centros educativos y lugares de trabajo.

El Meduca anunció que cada centro educativo deberá tomar las previsiones necesarias para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, priorizando la seguridad y el bienestar de la comunidad escolar.

Esta medida se da luego de que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció esta tarde el cierre temporal del puente de las Américas, luego de registrarse un incendio de un camión cisterna en el sector de La Boca, debajo de la estructura. Además, indicó que se llevará a cabo una evaluación patológica para verificar las condiciones de la infraestructura tras el incidente. Se espera que los resultados de esta inspección sean entregados en horas de la tarde del martes 7 de abril.

Por su parte, la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), ubicada cerca del lugar donde se registró la explosión, ordenó la virtualidad de sus clases hasta el viernes.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los canales oficiales para nuevas actualizaciones.

En tanto, la Universidad de Panamá, en la red social X señaló que "ante los hechos en el Puente de las Américas, la UP tendrá flexibilidad en la hora de ingreso en la jornada matutina para el personal y estudiantes del Campus Octavio Méndez Pereira y Harmodio Arias Madrid. Adicionalmente, se autoriza la salida desde las 2:00 p.m".