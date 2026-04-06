MEF alerta sobre información falsa para registro del Cepanim y pide esperar canales oficiales

El MEF exhortó a la población a no difundir información no verificada y a mantenerse informada únicamente por vías institucionales, con el fin de evitar confusión y posibles fraudes.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advirtió a la ciudadanía sobre la circulación de información falsa en redes sociales que detalla un supuesto paso a paso para el registro del Cepanim.

La entidad aclaró que aún no se ha habilitado el proceso de inscripción, por lo que cualquier enlace o instructivo que circule actualmente no es oficial. En ese sentido, el MEF reiteró que será la propia institución la que anunciará oportunamente, a través de sus canales oficiales, la fecha de apertura del registro y el enlace legítimo para acceder a la plataforma.

Además, informó que el formulario que deberán completar los beneficiarios será similar al utilizado en el proceso del Cepadem, programa aplicado anteriormente por el Estado.

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El MEF exhortó a la población a no difundir información no verificada y a mantenerse informada únicamente por vías institucionales, con el fin de evitar confusión y posibles fraudes.

¿Qué es el Cepanim?

El Cepanim (Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora) representa el pago de intereses acumulados por la retención de la segunda partida del décimo tercer mes a trabajadores entre 1972 y 1983. Está dirigido a jubilados, pensionados y sus herederos.

El mecanismo contempla la creación de una plataforma digital de registro, donde los posibles beneficiarios deberán ingresar sus datos personales para validar si aplican al programa. Posteriormente, el Gobierno realiza un proceso de verificación antes de autorizar los pagos correspondientes, siguiendo criterios establecidos por las autoridades económicas del país.