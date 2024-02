Melissa Wong: Estudiantes se están graduando con metodologías de aprendizaje 'desfasadas'

Ciudad de Panamá/Melissa Wong, directora para Panamá y Costa Rica de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), señaló que, de todos los bloques del debate presidencial, el tema de educación fue el que quedó más ‘flojo’, a los candidatos les faltó más desarrollo en esta materia. Considera que, hay muchos desafíos en el ámbito educativo para llegar a estándares de calidad y se deben hacer cambios radicales.

Desde su punto de vista, los candidatos presidenciales no pueden decir muchas cosas porque pueden enojar a una parte de la población y eso les restaría algunos votos.

Por otro lado, se refirió a la falta de capacitación constante que hay en el área docente.

Sugiere que, hoy en día, hay muchas estrategias para actualizar la enseñanza, y que se debe trabajar en ello para potenciar el desarrollo de las nuevas generaciones que se han quedado un poco rezagadas.

Por décadas, la educación en Latinoamérica ha sido un tema constante de discusión. Por un lado, las organizaciones internacionales avalan por realizar grandes cambios para estar a la vanguardia en el desarrollo de las nuevas tecnologías, con la narrativa de que la educación es la única forma para eliminar o erradicar la pobreza mundial.

Sin embargo, cuando se trata de cambios radicales, gran parte de la comunidad educativa (docentes, entre otros) se opone a enfrentar el proceso que eso conlleve.

Las universidades y el Ministerio de Educación están graduando con metodologías un poco desfasadas”, expresó Wong.

No obstante, reconoce que esto no solo implica a los docentes, sino también las autoridades educativas que muchas veces no se ponen de acuerdo para implementar una nueva estrategia de aprendizaje. Señaló que, sin duda, la nueva administración deberá enfrentar enormes retos para mejorar la educación.

En Panamá, se invierte alrededor de 5% del PIB en el sistema educativo, gran parte del presupuesto se va a funcionamiento, sin embargo, los problemas que hay en el sector educativo siguen siendo los mismos cada año.

Escuelas sin pintar, techos colapsados, inmobiliario dañado, falta de nombramiento de docentes, entre otros y sin omisiones, cada año se repite el mismo problema.

La especialista en el sector educativo señaló que, la comunidad educativa también tiene mucho que ver en este aspecto, ya que muchas veces no se tiene una cultura de cuidado con el entorno y los bienes del Estado.

Comparó por ejemplo el caso de Costa Rica, en donde se avanzó en la política de descentralización en las escuelas con el objetivo de la ministra de Educación se encargue de las políticas públicas y que los directores regionales se encarguen del buen funcionamiento de los centros escolares.