Metas sin cumplir, la frustración de fin de año ¿Cómo enfrentarla y hacerlo mejor para 2024?

Ciudad de Panamá, Panamá/Al finalizar el año, las personas suelen hacer un repaso de todo lo que fue, lo que lograron y aquellas metas que se quedaron sin cumplir por X o Y motivo, lo que podría generar tristeza y frustración, sobre todo si eran propósitos importantes.

Esta situación podría generar afectaciones a la salud mental de las personas, por lo que, saber enfrentarlos para muchos sería un “fracaso”, podría marcar una diferencia de cómo recibimos el próximo año.

Es importante que las personas sean realistas a la hora de trazar esos sueños y, sobre todo, tener un plan, una hoja de ruta para concretarlos.

Relacionado Corroboran que no hubo nacimiento en el Hospital Santo Tomás en caso de supuesta bebé suplantada por muñeca

De acuerdo con el psicólogo, José Iván Guerrero, para lidiar con esta situación lo importante es la aceptación, saber que no se puede regresar al pasado, y no repensar tanto en lo que no se pudo, si no, más bien pensar un nuevo plan para concretar la meta en el año venidero.

El especialista recomienda a las personas que, al pensar en una meta también piensen en la forma de llegar a ella, y ser disciplinados para conseguirlo, de esto último dependerá mucho que se logre o no.

“Lo primero es ver qué tipo de metas se ha impuesto la persona, si son realistas, alcanzables y si tienen algún beneficio. Segundo, hay que ver qué esfuerzos ha hecho la persona para cumplir esa meta, si no hay congruencia en esto, a final de año la persona no las cumplirá y se sentirá mal”, expresó.

Sin embargo, en los últimos años se han presentado circunstancias que han podido obstaculizar el sueño de una persona como la pandemia y las crisis sociales que ha vivido Panamá en 2022 y 2023, que han afectado la economía de los hogares, y que, sin duda, escapan de las manos de las personas.

Sobre esto, Guerrero dijo que, la forma en que la gente asume estas situaciones y el hecho de no haber cumplido su meta por estas causas estarán muy ligadas al “golpe de la frustración, en que sea mayor o menor”, por lo que recomienda adaptar la forma de pensar a las circunstancias.

“No se saca nada con lamentarse de que no se haya alcanzado, porque eso lo único que va a provocar es mal estado de salud, intranquilidad mental, y al final no cambiará nada”, destacó el psicólogo.

Reiteró en que no se debe sobre pensar en lo que no se alcanzó, porque eso empeora la situación mental.

“En Panamá hay un refrán muy popular que reza: no se puede llorar sobre la leche derramada”, comentó.

Dijo que, la frustración es una condición que se engloba en los diagnósticos de ansiedad y depresión, que son las causas más atendidas en salud mental en Panamá.

Aconsejó a las personas que, a la hora de hacer la evaluación de fin de año, no pensar en lo que no se pudo, sino por qué no se pudo, y hacer un mejor plan para lograrlo al año siguiente, ya que, no se puede cambiar el pasado.