MiAmbiente ordena mantener suspendidas las obras de proyecto turístico en Punta Chame

Cabe recordar que la orden de paralización fue emitida el pasado 19 de enero como medida preventiva ante la presunta afectación ambiental vinculada a la posible extracción ilegal de arena en el sector de Punta Chame, corregimiento de Chame.

Punta Chame, Panamá Oeste/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), a través de su Dirección Regional de Panamá Oeste, reiteró de manera contundente la orden de paralización de un proyecto turístico en Punta Chame, tras detectar presuntos incumplimientos y la reactivación de trabajos en el área intervenida.

La acción se dio luego de una inspección sorpresiva en el sitio, donde se verificó el movimiento de camiones con materiales, así como la presencia de maquinaria pesada y obreros, pese a que la obra se mantiene oficialmente suspendida. La diligencia fue realizada tras alertas ciudadanas y evidencias visuales difundidas en redes sociales que advertían sobre la reanudación de las labores.

La verificación se llevó a cabo de manera coordinada entre MiAmbiente y el Municipio de Chame, con la participación de técnicos de la Dirección Nacional de Verificación y Desempeño Ambiental, sección de Costas y Mares, Asesoría Legal y la Fiscalía Superior Ambiental. Además, participaron unidades del Servicio Nacional Aeronaval, el Equipo Multidisciplinario Especializado (EME-Ambiental) y la Dirección de Investigación Judicial, con el objetivo de constatar en campo el cumplimiento de la medida impuesta.

Puedes leer: Autoridades paralizan extracción de arena en Punta Chame tras denuncias en redes sociales

Cabe recordar que la orden de paralización fue emitida el pasado 19 de enero como medida preventiva ante la presunta afectación ambiental vinculada a la posible extracción ilegal de arena en el sector de Punta Chame, corregimiento de Chame. La institución reiteró que cualquier desacato a esta disposición conlleva sanciones administrativas severas y el seguimiento de procesos legales por posibles delitos ambientales.

MiAmbiente reafirmó su compromiso con la protección y conservación de los recursos naturales, así como con la atención oportuna de las denuncias ciudadanas, garantizando que todas sus actuaciones se realizan conforme a la normativa ambiental vigente.

Finalmente, la entidad agradeció a la ciudadanía por reportar posibles afectaciones o delitos ambientales a través de la línea 311 o mediante sus redes sociales oficiales @miambientepma.