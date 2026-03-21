¿Dónde está Michael Wright? Piden ayuda para ubicar a joven de 19 años desaparecido en Pacora

La Unidad Especializada de Personas Desaparecidas mantiene activas las diligencias y operativos de búsqueda para dar con su paradero.

El Ministerio Público ha solicitado la ayuda ciudadana para dar con el paradero de Michael Roberto Wright Small, de 19 años de edad, quien desapareció en el corregimiento de Pacora, sector Cabra, distrito de Panamá. En ese sentido, la Fiscalía Metropolitana, Octava Subregional, adelanta una investigación penal por delito contra la libertad, en la modalidad de persona desaparecida, con el objetivo de esclarecer este caso.

Desde el momento en que se tuvo conocimiento del hecho, la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas mantiene activas las diligencias investigativas y operativos de búsqueda, enfocadas en dar con el paradero del joven.

Descripción

De acuerdo con la información oficial, MICHAEL ROBERTO WRIGHT SMALL presenta las siguientes características:

Tez trigueña clara

Contextura delgada

Estatura aproximada de 1.70 metros

Cabello negro con corte bajo

Cara alargada

Nariz grande

Ojos negros redondos

Labios delgados

Como seña particular, tiene un tatuaje en el brazo izquierdo con la palabra “FAMILY”.

Vestimenta al momento de la desaparición

Al momento de su desaparición en Pacora, sector Cabra, el joven vestía:

Pantalón de tela color negro a media pierna

Suéter negro de manga corta

Gorra negra

Chancletas color verde

¿Cómo aportar información?

El Ministerio Público hace un llamado urgente a la ciudadanía para que cualquier persona que tenga información que ayude a ubicar a la persona desaparecida en Panamá se comunique de manera confidencial a los teléfonos:

☎️ 520-1386

☎️ 520-1388

También puede acudir a la subestación policial más cercana.

Las autoridades reiteraron que toda la información será manejada con absoluta reserva, y destacaron la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar en la búsqueda.