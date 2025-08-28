MiCultura abre por primera vez concurso público para director de la Orquesta Sinfónica Nacional

El proceso de selección estará abierto hasta el 4 de septiembre e incluirá entrevistas, pruebas prácticas y audiciones frente a la orquesta.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Cultura anunció la apertura de la convocatoria pública para la elección del nuevo director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá, en un hecho histórico al tratarse de la primera vez que este cargo se escoge mediante un concurso abierto, competitivo y transparente.

La invitación está dirigida a directores con experiencia comprobada en dirección orquestal, quienes deberán presentar sus credenciales, trayectoria y propuestas artísticas con el fin de fortalecer y proyectar el desarrollo cultural del país.

Entre los requisitos establecidos se incluyen: ser panameño, contar con un título de dirección de orquesta expedido por una universidad o conservatorio reconocido, demostrar formación en algún instrumento musical y acreditar experiencia en dirección orquestal mediante programas de mano, material audiovisual u opiniones de críticos especializados.

El concurso permanecerá abierto hasta el 4 de septiembre y contempla un riguroso proceso de selección que incluye evaluación de méritos, entrevistas, pruebas prácticas y audiciones frente a la Orquesta Sinfónica Nacional. Las entrevistas a los aspirantes se desarrollarán entre el 17 y el 19 de septiembre, mientras que las audiciones con la orquesta se realizarán del 22 al 26 de septiembre.

El jurado calificador estará compuesto por dos directores extranjeros de trayectoria reconocida, propuestos por el comité representativo, y un músico panameño de prestigio en la música académica que no forme parte de la sinfónica. El fallo final será anunciado el 30 de septiembre y la ministra de cultura, María Eugenia Herrera, tendrá la responsabilidad de ratificar y nombrar al ganador.

"Con este proceso buscamos fortalecer la transparencia y garantizar que la Orquesta Sinfónica Nacional cuente con un liderazgo artístico de excelencia y que impulse su proyección internacional", destacó la entidad en un comunicado.