La Red de Orquestas y Coros Juveniles celebra su noveno aniversario en el Centro de Arte y Cultura de Colón

Colón, Colón/La música encontró su hogar. En su noveno aniversario, la Red de Orquestas y Coros Juveniles de Panamá – Módulo de Colón celebra no solo años de formación artística, sino también la consolidación de un espacio que potencia su impacto: el Centro de Arte y Cultura de Colón.

Este nuevo escenario representa mucho más que un lugar físico. Es un símbolo de pertenencia, un entorno diseñado para el crecimiento musical y humano de cientos de jóvenes colonenses. “Para mí, estar en el Centro de Arte y Cultura es un sueño hecho realidad”, afirma Eivar, coordinador del módulo. “Es un espacio amigable, con los implementos necesarios para desarrollar el arte de la música y fomentar valores como el respeto, la responsabilidad y el compañerismo”.

La Red inició en Colón en 2020, en plena pandemia, con el programa de Educación Especial en formato virtual. Desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma sólida que ofrece cuatro programas: Iniciación Musical, Programa Coral, Programa Orquestal y Educación Especial. Hoy, más de 498 jóvenes en la provincia se benefician de esta iniciativa, que forma parte de un movimiento nacional que alcanza a más de 8,000 estudiantes.

El Centro de Arte y Cultura de Colón no solo alberga clases y ensayos, sino también conciertos, talleres y recitales que permiten a los jóvenes mostrar su talento y fortalecer su autoestima. La primera Orquesta Infantil de Colón, integrada por niños desde los 8 años, es uno de los frutos más visibles de este esfuerzo, compartido en el Concierto de Gala en el marco de su aniversario.

Abel Aronátegui, director del Centro de Arte y Cultura de Colón, detalla que "La llegada de la Red ha dinamizado nuestra programación cultural y ha enriquecido la oferta artística de la provincia. Sus presentaciones atraen a familias, estudiantes y amantes de la música, generando un mayor flujo de público y fortaleciendo la conexión del Centro con la comunidad".

La Red de Orquestas y Coros Juveniles es un programa inclusivo del Ministerio de Cultura y el Programa de Naciones para el Desarrollo que abarca las edades desde los 3 hasta los 26 años, en donde los estudiantes aprenden a tocar instrumentos como violín, cello, trompeta, flauta, percusión sinfónica y latina, entre otros, además de técnicas corales.