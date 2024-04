Miembros de la sociedad civil: ‘Asamblea ha aprobado 22 nuevos corregimientos; 11 se encuentran en Bocas del Toro’

Ciudad de Panamá, Panamá/El debate entorno al proyecto de ley 1138 en la Asamblea Nacional ha generado diversas controversias, interrogantes y confuciones. Algunas personas consideran que existen otros proyectos de mayor relevancia que merecen ser debatidos. Para otros, esta situación genera una sensación de que se busca establecer una continuidad del poder político.

Por medio de este proyecto, se establece "Que crea el distrito especial de Bastimentos, segregado del distrito de Bocas del Toro y los corregimientos de Bahía Honda, Quebrada de Sal y Solarte, a su vez segregados del corregimiento de Bastimentos, en la provincia de Bocas del Toro". Según José Isaac González, miembro del movimiento Sal de las Redes, el núcleo de toda esta situación se traduce en una “estrategia” para permanecer en el poder político.

“Cuando tu creas nuevos corregimientos y distritos, que no son necesarios, lo que haces es trasladar más fondos comunales a las alcaldías. Con estos fondos llenas la planilla, la abultas de un montón de gente de tu partido político para que después te hagan política y por ahí mismo tienes más cargos de elección popular”, manifestó González.

Según él, para las elecciones de 2024 se han aprobado 22 nuevos corregimientos por parte de la Asamblea, de los cuales 11 se encuentran en Bocas del Toro. Esta situación, a su juicio, es injusta y alarmante.

“En 5 días se acaba la Asamblea y no han hecho su trabajo. Hay más de 150 proyectos de ley importantes para el país, que benefician a miles de panameños y no se han debatido. Considero que es importante que tomen en cuenta, se debatan y no se rechacen como la semana pasada. En este periodo se debatió por menos de 35 minutos y ¿Qué se estuvo debatiendo? El proyecto de ley 1138”, dijo González.

Además, señaló que durante este periodo un grupo de diputados propuso debatir una lista de proyectos de ley fundamentales. Sin embargo, estos fueron rechazados por el Pleno de la Asamblea a favor de discutir el proyecto relacionado con la creación de nuevos corregimientos en Bocas del Toro. Entre los proyectos rechazados se encontraban reformas al reglamento de la Asamblea, establecimiento de normas mínimas y transparencia en el otorgamiento de becas y créditos educativos, fomento de la participación de niñas y mujeres en la ciencia, entre otros.

De acuerdo con el documento entregado al Pleno Legislativo, entre los beneficios que este desarrollo puede producir se encuentra: