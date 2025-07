Ministerio de Educación implementa estrategias para recuperar aprendizajes tras paro docente

Ciudad de Panamá, Panamá/Después de más de 80 días de paralización del sistema educativo panameño, el Ministerio de Educación (Meduca) y los gremios docentes firmaron el pasado viernes 11 de julio un acuerdo que pone fin a la situación que mantuvo a miles de estudiantes fuera de las aulas.

El acuerdo, denominado “Declaración de Principios por la Educación y por el Retorno Inmediato e Ininterrumpido a Clases”, establece puntos clave para la reincorporación de los docentes y la recuperación del tiempo perdido.

Edwin Gordón, director General de Educación del Meduca, explicó que la declaración establece condiciones específicas que ya habían sido planteadas desde el inicio de esta situación. "Los estudiantes son el principio. Los estudiantes son lo más importante para nosotros en este país porque son el futuro de Panamá", manifestó el funcionario.

De acuerdo con Gordón, el acuerdo contempla que no se devolverá el salario a los docentes que no laboraron durante la paralización, pero garantiza que no habrá represalias contra quienes regresen a sus centros educativos. Además, establece que los docentes bajo investigación que no han sido notificados ya no recibirán notificaciones adicionales.

“El docente, que ya fue notificado, no puede presentarse a su centro educativo. Sino que, a partir de hoy o anteriormente, ellos van a presentar su recurso de reconsideración ante el director y que el director tiene cinco días hábiles para resolver ese recurso de reconsideración”, explicó el director general.

Durante la paralización, el Meduca procedió a realizar reemplazos para garantizar que los estudiantes no se quedaran sin docentes. Según Gordón, en la entidad cuentan con varios nombramientos siendo estos TEFAS (hasta finalizar el año) e interinos, siendo estos últimos que se mantendrán por el momento hasta que el titular de la plaza resuelva su situación legal y pueda regresar.

“Esos docentes actualmente se está cumpliendo con el decreto 17, que es un proceso donde al final alguien tiene que atender a esos estudiantes y si ellos, a través de sus recursos, no se resuelven, el director no lo resuelve en cinco días, nosotros tenemos que nombrar a alguien más en ese puesto”, indicó.

El gran desafío ahora es recuperar el aprendizaje perdido durante más de dos meses. El Meduca ha implementado varias estrategias que van más allá de las calificaciones tradicionales.

"Nosotros no estamos pensando mucho en las calificaciones como tal nota, sino ese aprendizaje del estudiante. ¿Cómo recuperar el aprendizaje más que las notas? Porque las notas son números", explicó Gordón.

Alianza con universidades

Una de las principales estrategias es la alianza con universidades para reforzar específicamente a los estudiantes de duodécimo grado. Varias universidades ya comenzaron a ofrecer apoyo virtual, mientras que la Universidad de Panamá, la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) y la Universidad Tecnológica de Panamá brindarán refuerzo presencial.

El ministerio ha enviado más de 40,000 guías físicas a áreas de difícil acceso y ha reforzado la plataforma digital "Educa Panamá", donde los estudiantes pueden acceder a guías de aprendizaje organizadas por grado.

Los padres de familia pueden ingresar a la plataforma y encontrar material para primaria, media, premedia, educación profesional, jóvenes y adultos, y educación especial.

A pesar del tiempo perdido, Gordón confirmó que no habrá extensión del año escolar actual. "El calendario escolar no se va a modificar", aseguró, agregando que ya existe un anteproyecto para el calendario del 2026, que posiblemente iniciará el 24 de febrero.