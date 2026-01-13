Ministra Carles: subsidios no son la solución definitiva, pero sí un puente contra la pobreza

Sobre los controles que ejerce la institución, la titular señaló que el Mides cuenta con un cuerpo de promotores que mantiene actualizado más del 85% del registro de beneficiarios, garantizando que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, confirmó que los programas de transferencia monetaria condicionada al cierre del 2025 beneficiaron a 186 mil panameños en situación de vulnerabilidad. El gobierno destinó cerca de 220 millones de dólares para sostener estas ayudas, que además de apoyar la subsistencia de las familias, han servido para impulsar la asistencia escolar, las vacunaciones, los controles médicos de adultos mayores y la atención preventiva de las mujeres.

Explicó que, si bien los subsidios permiten a miles de familias “terminar el mes y subsistir”, no son la solución definitiva, por lo que el enfoque del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) está orientado ahora a romper el círculo de vulnerabilidad económica, mediante programas de acompañamiento social, insumos productivos y preparación para el emprendimiento.

Destacó que el programa más demandado es 120 a los 65, con más de 117 mil beneficiarios en todas las provincias y comarcas, especialmente en áreas de pobreza extrema. Agregó que en 2025 se incorporaron más de 6 mil nuevos usuarios.

Sobre los controles que ejerce la institución, la titular señaló que el Mides cuenta con un cuerpo de promotores que mantiene actualizado más del 85% del registro de beneficiarios, garantizando que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan.

El fin del Ministerio de la Mujer e imputabilidad para niños

La ministra defendió el proyecto de ley que busca convertir el Ministerio de la Mujer en un instituto técnico y ágil, asegurando que no habrá retrocesos en derechos y que los recursos asignados se mantendrán o aumentarán.

Tambié se refirió a la iniciativa que busca disminuir la edad de imputabilidad frente al alza de delitos cometidos por menores de 18 años. Carles rechazó la propuesta de bajar la edad de imputación a 10 años, señalando que los niños no tienen la madurez cognitiva ni emocional para enfrentar sanciones penales. Recordó que Panamá está comprometida con convenios internacionales que priorizan la protección de la niñez.

Recordó que el Consejo Nacional de la Juventud se reúne con asociaciones juveniles para coordinar programas y atender necesidades de adolescentes y jóvenes desde los 13 años en adelante.

Salud mental y línea 147

El Mides fortaleció la línea de atención 147, disponible 24/7, que atendió más de 13 mil llamadas en un año y medio. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, se presentó el libro Háblalo, dirigido a jóvenes, con ejercicios prácticos para enfrentar ansiedad, tristeza y depresión. El primer tiraje será distribuido en albergues y se busca financiamiento para llevarlo a escuelas y comunidades.