Ministra Montalvo confirma que no se reanudarán visitas en centros penitenciarios hasta garantizar seguridad

“Es una decisión tomada que se suspenden las visitas en todo el complejo hasta tanto yo no me sienta segura que todo el mundo entendió el mensaje de que no se puede desafiar al sistema penitenciario de la manera en que lo hicieron y perturbar la tranquilidad ”, sostuvo la ministra.

Ciudad de Panamá/La suspensión de visitas en los centros penitenciarios del país se mantiene vigente, como parte de las medidas adoptadas tras los recientes hechos registrados en el complejo de La Joya.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, confirmó que la decisión responde a la necesidad de garantizar la seguridad dentro del sistema. “Tenemos que hacer todo lo que tengamos que hacer para salvaguardar la vida de todas las personas que operan y trabajan dentro del sistema penitenciario”, afirmó.

Según explicó, la medida se adopta en un contexto marcado por un incidente que calificó como puntual, pero que obliga a reforzar el control interno. “Esto es un hecho puntual… nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia controlar lo que alguien materializa en su mente y al final de la historia va y lo ejecuta”, indicó.

En ese escenario, la ministra dejó claro que la suspensión de visitas continuará hasta que las autoridades consideren que existen las condiciones adecuadas. “Es una decisión tomada que se suspenden las visitas en todo el complejo hasta tanto yo no me sienta segura de que todo el mundo entendió el mensaje de que no se puede desafiar al sistema penitenciario de la manera en que lo hicieron y perturbar la tranquilidad”, sostuvo.

La funcionaria enfatizó que esta medida también busca preservar el trabajo que se viene desarrollando dentro del sistema penitenciario. Montalvo también abordó las acciones que se ejecutan para enfrentar irregularidades dentro de los centros, como el hallazgo de objetos prohibidos. En ese sentido, aseguró que los operativos forman parte de un esfuerzo sostenido. “Lo que tú estás viendo cuando sacan drogas, armas, es precisamente porque se hacen requisas y operativos constantemente”, señaló.

La ministra añadió que muchos de estos hallazgos responden a prácticas acumuladas por años dentro del sistema. “Estoy consiguiendo muchas de las cosas que habían ahí, datan de hace mucho tiempo”, explicó, al referirse a estructuras ocultas y objetos que han sido detectados durante las intervenciones.

En paralelo, reiteró que habrá consecuencias para quienes estén involucrados en irregularidades. “El funcionario que nosotros encontremos que esté participando en esto definitivamente va a pagar las consecuencias”, advirtió.

Las autoridades mantienen los operativos dentro del sistema penitenciario mientras continúan evaluando las condiciones para restablecer las visitas, una medida que, por ahora, sigue sin fecha de levantamiento.

Con información de Jorge Quirós.