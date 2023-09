Ministro Alfaro pide esperar que se emita el informe de la comisión sobre contrato minero

Ciudad de Panamá, Panamá/Federico Alfaro Boyd, ministro de Comercio e Industrias, dijo que es evidente que la naturaleza del contrato ley entre Minera Panamá y el Estado Panameño genera pasiones, tanto a favor como en contra.

No obstante, manifestó que lo importante es poder separar que esto no se trata del futuro de Panamá como un país o no minero, sino de resolver una situación particular que se heredó, producto del fallo de inconstitucionalidad.

Ahora, sostuvo Alfaro, lo que el gobierno debe realizar es hacerle frente a los más de 7,000 trabajos directos y 40,000 indirectos, a más del 3.5% que genera esta operación y los más de 800 millones en proveedores locales.

Destacó que el Gobierno sentó a las partes en la mesa para renegociar un nuevo contrato, que es el que ahora está en el primer debate en la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional

Sobre el posible retiro del proyecto del Legislativo, respondió que lo primero es esperar a que culmine el proceso de consulta del nuevo contrato con la visita a la minera, para entonces ver cuál será la posición de la comisión.

Agregó que en este proceso de consulta han surgido dudas reales de personas que serán afectadas de expandirse el sitio de explotación de minerales.