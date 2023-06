Ministro Alexander evita hablar sobre uso de fondos de descentralización

Ciudad de Panamá/El ministro Héctor Alexander, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), evitó dar respuestas sobre el presunto uso de fondos de la descentralización para fines políticos.

Esto al ser abordado para conocer su postura por el reciente escándalo sobre la denuncia presentada ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue el presunto mal manejo de millones de dólares que fueron dirigidos a las juntas comunales por parte de la descentralización sin estar apegados a la ley.

El desvío de supuestamente más de 200 millones de dólares podría estar siendo utilizados de forma política o para campañas de estas.

Yo a nivel personal no tengo información para hablarle de lo que usted me está diciendo, yo realmente no tengo que ver con la calidad de la ejecución del presupuesto general del estado, como se está dando en las diferentes instituciones.