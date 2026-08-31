Ministro de Salud advierte el cierre del centro de salud de Escobal tras actos de vandalismo

Fernando Boyd Galindo otorgó un plazo de 48 horas a los grupos beligerantes de la zona para garantizar la seguridad o el personal médico será retirado indefinidamente.

Panamá/El Ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, lanzó un contundente ultimátum tras registrarse nuevos actos de vandalismo en el Centro de Salud de Escobal, ubicado en el distrito de Colón. El titular de la cartera advirtió que los servicios de atención médica en la comunidad podrían quedar suspendidos sin fecha de reinicio si continúan los episodios de violencia e inseguridad.

Durante su pronunciamiento, el funcionario dirigió un llamado directo a los grupos beligerantes del área de Escobal, responsabilizándolos de la integridad de las instalaciones y del personal sanitario tras un reciente asalto al establecimiento.

"Si en un término de 48 horas los grupos beligerantes no se reúnen y garantizan que el centro de salud va a tener seguridad y ellos van a ser los responsables por la seguridad del centro, voy a ordenarle a todo el equipo de salud que se retire y van a tener que ir la comunidad a buscar atención de salud en un lugar distante", sentenció el ministro.

Boyd Galindo enfatizó lo complejo que resulta para la institución equipar estas instalaciones con los escasos recursos disponibles, por lo que rechazó de manera enérgica los constantes ataques a la infraestructura pública.

Asimismo, la máxima autoridad sanitaria extendió la advertencia a todo el territorio nacional, señalando que adoptará exactamente la misma postura con el resto de los centros de salud de la República de Panamá que sean víctimas de actos delictivos o asaltos.